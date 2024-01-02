Расставшийся с матерью своих детей Gameboy Tetris вновь станет отцом: телеведущая ждет от него ребенка

Gameboy Tetris, получивший известность в качестве члена группы 5Miinust и хита про Нарву с рэпером Nublu, в качестве новой возлюбленной выбрал ведущую передачи „Reporter“ Александру Юрман, которая раскрыла, что находится в положении, в предпоследний день 2023 года в соцсетях.

То, что отцом ее ребенка является Бочаров, телеведущая раскрыла в интервью Õhtuleht. Девушка поведала, что находится на шестом месяце беременности и ребенок должен появиться на свет в марте, то есть в районе 38-го дня рождения рэпера.

У Бочарова уже есть двое детей от бывшей возлюбленной: сын и дочь.