Расставшийся с матерью своих детей Gameboy Tetris вновь станет отцом: телеведущая ждет от него ребенка(1)
В октябре стало известно, что рэпер Павел Бочаров, выступающий под псевдонимом Gameboy Tetris, расстался с матерью своих детей и живет отдельно от семьи. Оказывается, уже тогда другая девушка ждала от него ребенка.
Gameboy Tetris, получивший известность в качестве члена группы 5Miinust и хита про Нарву с рэпером Nublu, в качестве новой возлюбленной выбрал ведущую передачи „Reporter“ Александру Юрман, которая раскрыла, что находится в положении, в предпоследний день 2023 года в соцсетях.
То, что отцом ее ребенка является Бочаров, телеведущая раскрыла в интервью Õhtuleht. Девушка поведала, что находится на шестом месяце беременности и ребенок должен появиться на свет в марте, то есть в районе 38-го дня рождения рэпера.
У Бочарова уже есть двое детей от бывшей возлюбленной: сын и дочь.