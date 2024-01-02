„Кого накрывать, если выскочит террорист?“: муж Глюкозы вспомнил нападение ХАМАС на Израиль

Супруг певицы Александр Чистяков поделился воспоминаниями о тех напряженных днях, которые они провели в Израиле.

„Прилетели 6 октября. Прекрасный день, хорошо провели время у моря, где-то там поужинали. А ночью начались обстрелы. В 3 или 4 часа начинает работать тревога, мы не понимаем, что происходит, потому что не привыкли к этому. Прибегает дочка, начинает стучаться — она в соседнем номере была: „Папа, мама, что-то надо делать“. Мы во время первой тревоги говорим: „Слушай, ложись спать, все нормально“. Но потом оповещения начались регулярно. И мы несколько дней каждые полчаса, где бы ни находились, заходили в убежище“, — вспоминал бизнесмен.

Весь отпуск звездной семье пришлось оставаться в отеле. Постояльцам не рекомендовали выходить на улицу, ведь, помимо обстрелов, сообщалось о прорыве боевиков на территорию страны.

„В среду мы пошли прогуляться, просто выйти куда-то. Нам сказали, что вроде как можно. И нам пишет подруга: „Ребят, вы вообще далеко ушли? Лучше вернитесь, потому что в нашем районе тут нейтрализовали террориста, который хотел что-то взорвать“. А мы идем по улице, нам еще минут 15 идти до отеля. И первая мысль, которая ко мне приходит — кого из них я буду накрывать, если выскочит террорист? Вот со мной три девушки: две дочки и жена. Кого из них? И дальше ты идешь и думаешь, если что, можно схватить какую-то скамейку, выбить витрину… Сканировал пространство, пока не дошел до отеля. Ощущал ли я себя в этот момент крохотным? С одной стороны — да, с другой — в тебе включается мужчина-отец. То есть ты готов на все, чтобы ничего не случилось с твоей семьей. И это такой, знаешь, стресс, который сидит в тебе и тихонько съедает“, — говорил 50-летний Чистяков на YouTube-канале „Джарахов“.

К счастью, семья благополучно вернулась домой. Уже 9 октября Глюк’oZа вышла на связь с поклонниками, находясь в столичной пробке.