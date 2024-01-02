Не Джеймс Бонд: Пирс Броснан может отправиться на нары

Пирса Броснана обвиняют в незаконном вторжении на экологически уязвимую территорию, сообщает TMZ. Актер гулял по Йеллоустонскому национальному парку и решил сойти с маршрута, перестав идти по тропе, предназначенной для туристов. Теперь экс Джеймсу Бонду надо будет 23 января явиться в суд. Есть несколько исходов: серьезный штраф, запрет на посещение парка или даже тюремный срок до 5 лет.