02.01.2024, 17:00
Не Джеймс Бонд: Пирс Броснан может отправиться на нары
ФОТО: | AFP
Пирс Броснан, видимо, решил вспомнить свое прошлое и побыть Джеймсом Бондом в реальной жизни. Правда, у всего есть свои последствия, — назидательно констатирует Peopletalk.
Пирса Броснана обвиняют в незаконном вторжении на экологически уязвимую территорию, сообщает TMZ. Актер гулял по Йеллоустонскому национальному парку и решил сойти с маршрута, перестав идти по тропе, предназначенной для туристов. Теперь экс Джеймсу Бонду надо будет 23 января явиться в суд. Есть несколько исходов: серьезный штраф, запрет на посещение парка или даже тюремный срок до 5 лет.