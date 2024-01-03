ФОТО | Как изменились Владимир и Елена Зеленские за еще один год войны

Ранее Владимир Зеленский часто улыбался и носил официальную одежду. За годы войны его улыбка сменилась на постоянную печаль и боль, а деловой стиль остался в шкафу. Вместо этого сейчас президент выбирает худи или футболки цвета хаки с патриотическими символами или надписями.

Конечно, и лицо мужчины стало другим. Борода и еще более глубокие морщины на всех фото и видео. В сети постоянно обсуждают, что он значительно постарел.

А в недавнем интервью для ВВС Елена Зеленская тоже рассказала о внешних трансформациях любимого:

„Человек не молодеет, он устает, это физически видно. Но Владимир имеет силы выдерживать и дальше, к счастью“.

Впоследствии сам Владимир Зеленский признавался, что наблюдает ухудшение зрения и уже носит очки. Этот год, как и предыдущий, был тяжелым и не давал хоть на мгновение расслабиться и отдохнуть. Поэтому напряжение и усталость – это его постоянные спутники.

Что касается Елены, то ее лицо тоже другое. Женщина стала реже улыбаться, в своих эмоциях и костюмах она сдержанная и серьезная.

Зеленская постоянно занимается благотворительностью, ездит на официальные мероприятия, выступает на конгрессах, которые посвящены помощи Украины. А в этом году она вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

Изменение в отношениях Зеленских

Известная пара рассказывала, что их любовь проходит серьезное испытание войной. Сейчас они довольно редко видятся. Но супруги все же стараются сохранять позитив, поэтому даже в одном совместном интервью журналистке CNN, Зеленский в шутку рассказал, что жена не готовит ему завтраков, потому что сейчас они живут отдельно.

Впоследствии Елена тоже рассказала подробности их супружеской жизни сейчас.

„Мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно. К счастью, мы все знаем, за что мы боремся, за что он борется, почему мы не можем быть вместе“, - сказала первая леди немецкому каналу ZDF.

Она не обвиняет любимого ни в чем и добавляет, что их дети тоже все понимают и не обижаются на папу. Несмотря на все переживания и расстояние, женщина верит, что их любовь может преодолеть все. Главное, чтобы наконец наступил мир и долгожданная победа.