Женился на разведенной американке и сбежал из Англии: принц Гарри полностью повторил судьбу своего двоюродного прадеда(1)
Прошедший год стал по-настоящему разрушительным для Гарри и Меган: пару назвали самыми большими неудачниками в истории существования Netflix, а их шансы на примирение с венценосными родственниками буквально тают на глазах. Но, как показывает история, бывает и хуже. О том, как судьба нынешнего герцога Сассекского оказалась переплетена с его предком, отрекшимся от престола, подробнее в материале Woman.
Для тех, кто занимается историей (или хотя бы является пламенным поклонником исторических сериалов и книг), не секрет, что все события в нашей жизни цикличны. То, что когда-то происходило в мире, повторяется с пугающей точностью. Так, историки уже давно бьют тревогу: история принца Гарри и его супруги Меган Маркл поразительно похожа на историю двоюродного прадедушки герцога Сассекского и его супруги — Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.
Все просто: оба представителя королевской династии связали жизнь с разведенными американками и уехали за границу, навсегда испортив отношения с могущественными родственниками.
87 лет назад, 10 декабря 1936 года, двоюродный дед нынешнего короля Карла III Эдвард VIII сделал беспрецедентное заявление о том, что он отрекается от престола.
„Принимая решение, я не забывал ни страну, ни империю, которой как принц Уэльский, а в последнее время как король, я пытался служить в течение 25 лет. Я считаю невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять свои обязанности короля так, как мне хотелось бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю“, — заявил монарх в эфире по радио.
Это решение спровоцировало конституционный кризис, повергло в шок всю нацию и положило начало конфликту между Эдуардом и королевской семьей, который так и не был разрешен.
Это событие не только оставило глубокие раны в сердцах членов королевской семьи, но и навсегда изменило ход истории — именно тогда открылся путь к трону племяннице Эдварда — будущей королеве Елизавете II, которая впоследствии дольше всех правила Англией.
Неудивительно, что появление Меган Маркл — еще одной разведенной американки, способной поставить привычное положение дел с ног на голову, — сразу вызвало у королевских экспертов неприятное чувство дежавю.
Проклятие монархов
Три факта, что объединяют Меган и Уоллис: обе американки в разводе, сумевшие свести с ума представителей династии Виндзоров.
Вот только если бывшая актриса (пусть и засветившаяся в откровенной сцене до брака с принцем) была тепло принята родственниками принца Гарри, то светская львица Уоллис была чуть ли не самым презираемым человеком не только в семье своего супруга, но и во всей Англии.
Несмотря на то что сама Уоллис Симпсон рассчитывала быть супругой именно короля и была крайне удивлена (а если серьезно, то весьма взбешена) решением возлюбленного отречься от престола, именно американка была признана единственной виновницей конституционного кризиса, охватившего страну в 1936 году — в тот самый год, когда Великобританией правили три разных короля.
Теперь же гнев британцев обращен в сторону Меган Маркл. Именно с появления Меган в БКС начались конфликты и ссоры — начиная с эпизода между Меган и супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон и заканчивая ее скандальным переездом в США вместе с мужем и сыном.
Многие и вовсе уверены, что именно Меган стала виновницей… смерти королевы Елизаветы II. По мнению англичан, именно строптивая актриса заставила Королеву переживать по поводу того, что происходит в жизни „блудного“ внука. Кроме того, Меган давала интервью о том, как ей было тяжело в Букингемском дворце. Люди, не стесняясь, обвиняли (а некоторые продолжают это делать и сейчас) актрису в смерти 96-летней женщины и всерьез утверждают, что Маркл нанесла непоправимый удар по монархии.
„Отвращение, которое люди, особенно пожилые, испытывают в Великобритании к Меган, является чем-то весьма примечательным, но оно мало чем отличается от гнева, который многие испытывали к Уоллис“, — отмечает королевский биограф, рассуждая о схожести судеб королевских особ.
Роковое число 34 и красивая легенда
И принц Гарри, и король (на тот момент) Эдуард VIII встретили женщин, перевернувших их мир, когда им было по 34 года.
Причем обе американки позже рассказывали трогательные истории о том, какими наивными они были: ни Меган, ни Уоллис практически ничего не знали о членах королевской семьи. Более того, и Маркл, и Уоллис были не в восторге от обычаев британцев в целом.
„Чтобы целая нация с таким интересом следила за каждым выходом королевской особы — притом что некоторые из них были откровенно скучными… Этого я никак не могла понять“, — делилась в своих мемуарах Уоллис Симпсон.
В тоске по родной земле
Обе скандальные пары не смогли остаться в родной для Эдварда VIII и принца Гарри Англии. И если герцог Сассекский самостоятельно предпочел уехать в США, то его двоюродному прадеду выбирать не пришлось.
Помимо дурной репутации, которую экс-король нанес монархии, он стал настоящей политической обузой для своей страны.
Спустя некоторое время после отречения Уинстон Черчилль назначил Эдварда губернатором Багамских островов до 1945 года.
По возвращении с Карибских островов Эдвард и Уоллис поселились в своем парижском таунхаусе с 14 комнатами. Каждые выходные супруги уезжали на выходные в собственное поместье на юго-западе города — здесь они принимали гостей и наслаждались тишиной вдали от британского двора и осуждающих взглядов, которые долгое время портили им жизнь.
Бывший король Англии искренне надеялся, что его изгнание будет недолгим, но ему так и не разрешили вернуться на родину, а его брат пригрозил лишить его содержания, если он попытается вернуться без приглашения.
Что же касается современных „разрушителей монархии“, то прошло уже более трех лет с тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри заявили о своих намерениях покинуть королевский дворец и переехать в Америку. Отношения Сассексих и монаршей семьи окончательно испортились после интервью пары Опре Уинфри. В нем американка рассказала, как столкнулась с проявлением расизма со стороны старшего члена королевской семьи, — и тогда многие предположили, что речь идет о нынешнем короле. Гарри рассказывает, что счастлив находиться вдали от Англии, однако в СМИ то и дело появляются противоположные данные: источники сообщают, что принц скучает по родной стране и мечтает когда-нибудь вернуться.
Не брат ты мне!
Королевские биографы то и дело сравнивают принца Уильяма и принца Гарри с их предками, Георгом VI и герцогом Виндзорским.
Сейчас уже сложно представить, но еще несколько лет назад сыновья принцессы Дианы были невероятно близки. Казалось, братья не могут жить друг без друга и делятся друг с другом самым сокровенным. Однако переезд принца Гарри в США, скандальное интервью Опре Уинфри и мемуары о секретах королевской семьи и ментальных проблемах герцога Сассекского окончательно разрушили прочную братскую связь.
Что же касается отношений Георга VI и его отрекшегося от престола старшего брата, то здесь все обстояло куда трагичнее.
„Динамика между ними бесконечно захватывающая — предательство, попытки вести себя цивилизованно в тех редких случаях, когда они виделись после отречения от престола, и, конечно же, влияние, которое оказывали жены обоих мужчин на их мышление“, — делился подробностями отношений братьев с Vanity Fair королевский биограф.
Несчастливый конец
Эдуард VIII, заядлый курильщик, умер от рака горла в 1972 году в возрасте 77 лет — всего за 10 дней до этого его племянница Елизавета II навещала сбежавшего дядю в Париже.
Его тело было доставлено обратно в Великобританию — его похороны прошли в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Позже он был похоронен на Королевском кладбище во Фрогморе.
Уоллис Симпсон умерла в 1986 году в возрасте 89 лет — последние годы она страдала из-за слабоумия, которое заставило ее провести последние годы жизни в качестве затворницы.
Так подошел к концу „роман века“.
Меган Маркл и принц Гарри же сегодня всерьез планируют свое возвращение в Англию. Пара уже заявила о своих намерениях и теперь требует через суд круглосуточную охрану, однако дворец отказывается ее предоставлять.
„Не перестал считать Британию своей родиной. Более того, он считает крайне важным, чтобы и его дети — четырехлетний Арчи и двухлетняя Лилибет — не отрывались от своих корней, он хочет, чтобы Британия стала их домом“, — говорится в официальном заявлении принца, которое зачитала на суде его адвокат Шахид Фатима.
Удастся ли опальному принцу и его семье вернуться в родную страну, или Калифорния навсегда останется его пристанищем — покажет время.