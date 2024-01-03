Женился на разведенной американке и сбежал из Англии: принц Гарри полностью повторил судьбу своего двоюродного прадеда

Для тех, кто занимается историей (или хотя бы является пламенным поклонником исторических сериалов и книг), не секрет, что все события в нашей жизни цикличны. То, что когда-то происходило в мире, повторяется с пугающей точностью. Так, историки уже давно бьют тревогу: история принца Гарри и его супруги Меган Маркл поразительно похожа на историю двоюродного прадедушки герцога Сассекского и его супруги — Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.

Все просто: оба представителя королевской династии связали жизнь с разведенными американками и уехали за границу, навсегда испортив отношения с могущественными родственниками.

87 лет назад, 10 декабря 1936 года, двоюродный дед нынешнего короля Карла III Эдвард VIII сделал беспрецедентное заявление о том, что он отрекается от престола.

„Принимая решение, я не забывал ни страну, ни империю, которой как принц Уэльский, а в последнее время как король, я пытался служить в течение 25 лет. Я считаю невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять свои обязанности короля так, как мне хотелось бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю“, — заявил монарх в эфире по радио.

Это решение спровоцировало конституционный кризис, повергло в шок всю нацию и положило начало конфликту между Эдуардом и королевской семьей, который так и не был разрешен.

Это событие не только оставило глубокие раны в сердцах членов королевской семьи, но и навсегда изменило ход истории — именно тогда открылся путь к трону племяннице Эдварда — будущей королеве Елизавете II, которая впоследствии дольше всех правила Англией.

Неудивительно, что появление Меган Маркл — еще одной разведенной американки, способной поставить привычное положение дел с ног на голову, — сразу вызвало у королевских экспертов неприятное чувство дежавю.

Проклятие монархов

Три факта, что объединяют Меган и Уоллис: обе американки в разводе, сумевшие свести с ума представителей династии Виндзоров.