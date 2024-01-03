Илон Маск сделал мрачный прогноз на 2024 год

Миллиардер отреагировал на публикацию, в которой пользователь поинтересовался, не заслуживает ли мир „нормального 2024 года“ после „четырех лет безумия“. И, похоже, Маск так не считает. „Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным“, — написал он.

Чуть позже миллиардер сделал еще один пост с подписью „LFG 2024“ (можно перевести как „Поехали, 2024-й“). Публикацию он сопроводил эмодзи в виде ракеты.

Не исключено, что прогноз Илона связан с предстоящими в США выборами президента. Ряд экспертов уверены, что будущий год станет серьезным испытанием для демократии не только в Америке, но и во всем мире. Выборы главы государства в наступившем году пройдут в более чем 60 странах.

По мнению британской газеты Financial Times, Дональд Трамп не только проиграет на выборах президента США, но и будет осужден минимум в одном из четырех судебных процессов. Этот факт позволит вырваться вперед нынешнему главе государства, Джо Байдену.

По мнению экспертов издания, проблемы в ближайшем будущем коснутся и самого Илона Маска. По их прогнозам, выкупленная бизнесменом социальная сеть в 2024 году разорится.

„Обанкротится ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждения о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет“, — считают источники.