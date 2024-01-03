Спевший про Нарву рэпер nublu поедет на „Евровидение“, но не от Эстонии? Фанаты обсуждают просочившиеся в сеть документы

Крупнейшее сообщество фанатов „Евровидения“ Wiwibloggs считает просочившийся в сеть список фейком, но все же анализирует его потенциальную реальность. В списке артистов, которые поборются за возможность представить Финляндию на „Евровидении“ на первом месте - дуэт финского рэпера Микаэля Габриэля вместе с эстонским рэпером nublu.

Среди прочего Габриэл известен тем, что в 2016 году сделал себе татуировку с портретом российского президента Владимира Путина. В Финляндии он крайне популярен, но есть у него и связь с Эстонией - его мать эстонка и в детстве он провел много времени на юге Эстонии.

Так как подлинность списка еще не подтвердили официальные представители, то пока еще рано праздновать возможность того, что Финляндию на „Евровидении“ представит эстонский рэпер. Все станет известно 10 января, когда Финляндия раскроет список песен и артистов.

Эстонский и финский рэперы сотрудничали уже до этого и не раз. В ноябре 2020 года вышел музыкальных клип на их общую песню „Universum“, а спустя год они выпустили еще один совместный хит под названием - „Vihje“.