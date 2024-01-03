Николай Цискаридзе: нечеловеческая травля длилась уже два года. Думал, не закончится никогда

Большому театру балетмейстер отдал более десяти лет своей жизни. О закулисье самого именитого культурного учреждения страны он до сих пор говорит открыто, не боясь обнажать нелицеприятную правду.

„Когда я пришел в театр, не было видео, Интернета, мы не могли никого прогуглить. Только через полтора года я начал осознавать, что 80 процентов людей, которых я видел в Большом театре, не выходят на сцену. Вообще. Это чьи-то дети, любовники, жены. Они просто числились, получали зарплату, участвовали в поездках“, — рассказывает 50-летний Цискаридзе.

Николай Максимович отметил, что эту проблему не решили даже глобальные перестановки в театре. „Когда случилась та знаменитая революция, когда ушел Григорович, Левенталь, Лазарев и Покровский. Пришел Васильев — и должны были сменить всех, а „вымел“ он только тех, кто был танцующим, поющим, но в оппозиции к нему. Все прилипалы, так скажем, остались на месте“, — вспомнил он.

После скандального увольнения-ухода из Большого танцор подвергся травле — по мнению Цискаридзе, его всячески хотели унизить на всех уровнях. „Нечеловеческая травля, которой я подвергся, длилась к тому моменту уже два года. Было ощущение, что она не закончится никогда. Издания, даже серьезные, писали какую-то чушь: с кем я дружу, кто ко мне хорошо относится из сильных мира сего. Ни на одного человека из артистической среды такого количества грязи не выливалось“, — рассказывает народный артист.

Цискаридзе подчеркнул, что несмотря на все старания недоброжелателей, никакая грязь к нему не прилипала. В тот период его поддерживали многочисленные поклонники и даже президент РФ.