Уже скоро свободная женщина! Санна Марин запустила в суде новый этап бракоразводного процесса

Санна Марин и ее муж Маркус Ряйкённен, с которым они долгое время состояли в отношениях и имеют общую дочь, сообщили в мае прошлого года о том, что решили развестись. Хотя они поженились в только в 2020 году, но вместе прожили в общей сложность более 19 лет.

Хотя супруги подали заявление о разводе еще в мае, но на самом деле они до сих пор официально так и не разведены. Финские законы предусматривают, что при бракоразводном процессе должно быть время на обдумывание решения. Заявление на втором этапе бракоразводного процесса можно подать тогда, когда прошел шестимесячный период, в течение которого пара может передумать.

Марин и Ряйкённен подали заявление 10 мая, то есть второе заявление они не могли подать раньше 12 ноября. Кажется, что супруги особо не спешил с разводом, так как новые документы подали в суд лишь 27 декабря, то есть после того, как вместе отпраздновали Рождество.

Как сообщили Iltalehti в окружном суде, решение по бракоразводному процессу экс-премьера будет вынесено в ближайшие дни. У супругов нет претензий к друг-другу касаемо имущества, а все финансовые вопросы они решат вне зала суда.