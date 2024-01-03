Лолита прокомментировала слухи об отъезде из России после „голой“ вечеринки

По ее словам, она никуда не собирается.

В своем телеграм-канале Лолита призналась, что у нее был „фантастический год“, в котором было много прекрасного.

„Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! И еще что хотела сказать: я никуда не уезжаю“, — подчеркнула она.

Ранее Лолита пожаловалась на отмену своих концертов после вечеринки у Анастасии Ивлеевой.