03.01.2024, 13:20
Лолита прокомментировала слухи об отъезде из России после „голой“ вечеринки
ФОТО: Kaader videost
Певица Лолита Милявская прокомментировала слухи о том, что она собирается уехать из России, пишет „МК“.
По ее словам, она никуда не собирается.
В своем телеграм-канале Лолита призналась, что у нее был „фантастический год“, в котором было много прекрасного.
„Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! И еще что хотела сказать: я никуда не уезжаю“, — подчеркнула она.
Ранее Лолита пожаловалась на отмену своих концертов после вечеринки у Анастасии Ивлеевой.