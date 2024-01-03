„Я встану!“: Роман Костомаров вдохновил Татьяну Тарасову избавиться от инвалидной коляски

Проблемы со спиной у заслуженного тренера по фигурному катанию были почти всю жизнь. В один момент они настолько обострились, что потребовалась операция на позвоночник. Оперировали Тарасову в Германии, с тех пор прошло больше десяти лет.

За это время Татьяна Анатольевна прошла путь восстановления, смогла оставить инвалидное кресло, но, спустя годы, села в него вновь из-за вернувшихся болей. Сейчас 76-летняя Тарасова уверена, что коляска для нее — временное решение.

„Я встану! Это не до конца моих дней. Просто упала неудачно. У меня травма, очень нога болит“, — жалуется Тарасова.

Не исключено, что на активную борьбу за свое здоровье Татьяну Тарасову вдохновила история Роман Костомаров. Фигурист после ампутации конечностей не только смог встать на ноги, но и вернулся на лед. Татьяна Анатольевна восхищается его мужеством и силой воли.

„Всем примерам пример! Даже представить не могу, как он конек надевает на постоперационные стопы, которых нет. Но он держится молодцом. А нам всем надо держать в голове, что потеря конечностей — она колоссальная. И подбадривать его. Я-то это прекрасно понимаю“, — высказалась мастер спорта.

Тарасова отметила, что теперь понимает, насколько тяжело в России жить людям с ограниченным возможностями. Она надеется, что ее пример тоже станет вдохновляющим для тех, кто сейчас не может передвигаться самостоятельно.

„Людям на коляска в нашей стране… нелегко. И я на себе это почувствовала. Все выходы на телевидение, на соревнования, поездки, перелеты — все это приходится переносить. Обо мне еще заботятся. Я нигде не остаюсь одна. Но ведь у многих такой поддержки нет. Им очень тяжело. Может, глядя на меня, жизнь на коляске для кого-то станет чуточку проще“, — поделилась Татьяна Анатольевна.