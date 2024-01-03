Юри Ратас раскрыл секрет того, как ему удается сохранять хорошую форму после похудения

„Я хотел, чтобы этот образ жизни сохранился. На сегодняшний день уже сходил в спортзал при Рийгикогу“, - рассказал Ратас журналу Kroonika.

„В ноябре, когда был месяц мужсого здоровья, я пытался призвать мужчин к более здоровому образу жизни. Некоторые мужчины подошли ко мне в Рийгикогу и сказали, что это очень хорошее начинание, что я делаю, и что они начали больше двигаться, следуя моему примеру“, - поделился политик.

Кроме физической активности Ратас также следит за тем, чтобы его питание было здоровым. „Пирожки, булочки и пирожные - редкое явление в нашем доме“, - подчеркнул он.