ВИДЕО | Микки Маус станет маньяком сразу в двух фильмах ужасов

Идея обоих фильмов схожа и не нова: Микки Маус будет охотиться за обычными людьми. Но есть и важное отличие.

По сюжету „Ловушки Микки Мауса“ (хотя Mickey’s Mouse Trap уместнее перевести как „Мышеловка Микки“) девушка по имени Алекс застревает в свой 21 день рождения в зале игровых автоматов. Друзья решают сделать ей сюрприз, однако убийца в маске Микки Мауса неожиданно устраивает им суровую игру на выживание.

Режиссером выступает Джэми Бэйли („Деинфлюенсер“). Он пообещал дикое и веселое зрелище: „Мы просто хотели насладиться всем этим. Это же Микки Маус из „Пароходика Вилли“, убивающий людей. Очень смешно. Мы бегали с ним и получали удовольствие от всего, и я думаю, что это заметно“.

Даты премьеры у фильма „Ловушка Микки Мауса“ пока нет, однако продюсеры его планируют выпустить совсем скоро — в марте, сообщает „Союз“.

А Стивен Ламорт, специализировавшийся ранее на малобюджетных пародиях, вроде хоррора „Злодей“, собирается снять фильм ужасов, основанный на дебютном мультфильме с участием Микки Мауса „Пароход Уилли“. Детали не уточняются, известно лишь, что тут злодеем будет не человек в маске, а непосредственно мышь-садистка, которая будет терроризировать группу ничего не подозревающих пассажиров парома. Производство картины должно начаться весной, — пишет Kinonews со ссылкой на Variety.

„Пароход Уилли“ приносил радость многим поколениям зрителей, но под этой жизнерадостной внешностью скрывается потенциал для чистого, безумного ужаса. Это проект, о котором я мечтал, и я сгораю от нетерпения, стремясь представить миру извращенный взгляд на этого любимого всеми персонажа“, — прокомментировал Ламорт.