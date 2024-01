Полуфинал эстонского отбора на „Евровидение“ пройдет в этом году в Культурной столице Европы - Тарту

За место в финале будут бороться 5MINIUNST x Puuluup, Анет Вайкмаа, Антсуд, Сесилия, Ewert and The Two Dragons, ИНГА, Ингмар, Лаура, Multikas ja Ewert Sundja, OLLIE, Петер Пыдер, Сильвер Юсило, София Рубина, Traffic и YONNA .