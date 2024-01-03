Полуфинал эстонского отбора на „Евровидение“ пройдет в этом году в Культурной столице Европы - Тарту

По словам Марили Вихманн, руководителя отдела информации и маркетинга культурной столицы Европы Тарту 2024, важно, чтобы в Тарту и Южной Эстонии проходили крупные мероприятия, которые традиционно проводятся в Таллинне. „Eesti Laul - хороший пример того, как Тарту 2024 притягивает мероприятия из разных уголков Эстонии, чтобы вместе отпраздновать и отметить год культурной столицы Европы“.

Кроме того, в Тарту состоится гламурная вечеринка на красной дорожке, чего еще не было на конкурсе Eesti Laul. „Как культурная столица, мы, конечно, не выберем традиционный красный цвет и удивим людей розовой ковровой дорожкой в фирменных цветах Тарту 2024“, сказала Вихманн.

Насколько известно Вихманн, видеоклипы Eesti Laul будут тоже с тематикой Тарту.

По словам Кармел Килланд, руководителя развлекательных программ ERR, Эстонская национальная телерадиокомпания гордится тем, что снова сможет быть в Тарту.. „Где еще, как не в Тарту - в новой культурной столице Европы, начать отбор представителя Эстонии на конкурс Евровидение. Но, конечно, в течение года мы будем транслировать и все другие интересные события из Южной Эстонии на наших различных каналах“, сказала Килланд.

За место в финале будут бороться 5MINIUNST x Puuluup, Анет Вайкмаа, Антсуд, Сесилия, Ewert and The Two Dragons, ИНГА, Ингмар, Лаура, Multikas ja Ewert Sundja, OLLIE, Петер Пыдер, Сильвер Юсило, София Рубина, Traffic и YONNA .

Ведущими вечера будут Грете Кулд и Тынис Нийнеметс.

Полуфинал конкурса Eesti Laul пройдет в спортивном корпусе Тартуского университета. Двери откроются в 17:30. Перед полуфиналом с 18:00 до 18:30 пройдет автограф-сессия с артистами. Телеканал ETV начнет прямую трансляцию в 18:45 с гламурной розовой ковровой дорожки. Прямая трансляция конкурса начнется в 19:15.

Торжественная церемония открытия года культурной столицы Европы „Все вместе едины“ пройдет в Тарту 26 января в 19:00.