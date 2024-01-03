Экс-директор Русского театра возглавил крупнейшее культурное учреждение Ярвамаа
На этой неделе к работе на посту директора пайдеского Дома музыки и театра приступил Яанус Кукк, который с 2012 года руководил вильяндиским центром культуры „Сакала“, а в конце первого десятилетия XXI века возглавлял Русский театр, пишет rus.err.ee.
В должности директора Дома музыки и театра Яанус Кукк был утвержден распоряжением мэрии Пайде.
Кукк родился в 1969 году в Таллинне, он окончил Таллиннский педагогический университет по специальности „художественный руководитель“. Был руководителем по маркетингу нескольких театров Эстонии. В январе 2008 года стал членом правления Русского театра, сменив в этой должности Ирину Осиновскую. Осенью 2009 года новым директором Русского театра вместо Яануса Кукка стал Пауль Химма.
Дом музыки и театра Пайде является крупнейшим культурным учреждением в Ярвамаа и Центральной Эстонии. Он был открыт в 1987 году.