Самые ожидаемые сериалы 2024 года(1)
Экранизация постапокалиптической игры и возвращение „Настоящего детектива“, анимационные приключения Человека-паука и продолжение „Дома Дракона“, спин-офф „Дюны“, второй сезон „Игры в кальмара“ и многое другое — в обзоре Кинопоиска.
Главные новинки
„Властелины воздуха“ (с 26 января, Apple TV)
Третий сериал в линейке крупнобюджетных военных драм про Вторую мировую — первыми двумя были культовые „Братья по оружию“ (2001) и „Тихий океан“ (2010). Новый проект продюсеров Стивена Спилберга и Тома Хэнкса посвящен 8-й воздушной армии США. В актерском составе — Остин Батлер, Шути Гатва, Барри Кеоган, Каллум Тернер и другие молодые звезды. Режиссерский состав не менее звездный: Кэри Дзёдзи Фукунага („Настоящий детектив“), Тимоти Ван Паттен („Игра престолов“), Ди Риис („Электрические сны Филипа К. Дика“) и дуэт Анны Боден и Райана Флека („Капитан Марвел“).
„Экспаты“ (с 26 января, Amazon)
Драматический сериал Лулу Ван, которая сняла яркий инди-фильм „Прощание“ (2019). Главные героини — экспатрианты, которые нашли себе новый дом в Гонконге. В ролях — Николь Кидман, Сарайю Блю, Брайан Ти, Ю Джи-ён и другие. „Экспаты“ основаны на одноименном романе американской писательницы гонконгского происхождения Дженис Ю. К. Ли.
„Мистер и миссис Смит“ (со 2 февраля, Amazon)
Переосмысление одноименного комедийного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. В новой версии супругов-киллеров, которые не догадываются, чем на самом деле занимаются их партнеры, сыграли Дональд Гловер („Атланта“) и Майя Эрскин („4лен“). В сериале также снялись Паркер Поузи, Михаэла Коэл, Пол Дано, Эйса Гонсалес, Сара Полсон, Александр Скарсгард, Рон Перлман и Джон Туртурро. Изначально главную женскую роль должна была исполнить Фиби Уоллер-Бридж („Дрянь“), но она покинула проект из-за творческих разногласий с Гловером, который является соавтором шоу.
Fallout (c 12 апреля, Amazon)
Шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой, авторы недавно закрытых „Мира Дикого Запада“ и „Периферийных устройств“, адаптируют для малых экранов культовую видеоигровую серию. Действие происходит в постапокалиптической Америке. Люди сражаются с радиоактивными монстрами и друг с другом, а счастливчики пережили катастрофу в подземных убежищах и теперь выбираются наружу. Сюжет сериала не экранизация какой-либо из частей игры, а часть общего с видеоиграми канона. Ключевые роли сыграют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Кайл МакЛоклен.
„Задача трёх тел“ (с 21 марта, Netflix)
Экранизация одноименного фантастического романа Лю Цысиня, ставшего бестселлером не только на родине, но и в США. Настолько культовым, что это уже третья экранизация: эту не стоит путать с китайскими игровым сериалом 2023 года и мультсериалом 2022 года. В период „культурной революции“ КНР посылает сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Он приходит в начале XXI века: неизвестные силы пытаются затормозить научный прогресс человечества. Шоу про напряженный первый контакт людей и пришельцев разрабатывают Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры „Игры престолов“. Среди звезд актерского состава — Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Лиам Каннингэм и другие.
„Режим“ (весна, HBO)
Политическая сатира Уилла Трэйси, одного из сценаристов и продюсеров „Наследников“. Канцлерша (главную роль сыграла Кейт Уинслет) вымышленной европейской страны с авторитарным режимом пытается усидеть на своем месте, пока политическая ситуация вокруг резко меняется. В сериале также сыграли Андреа Райзборо („Мэнди“) и Маттиас Шонартс („Курск“), а режиссерами выступили Стивен Фрирз („Филомена“) и Джессика Хоббс („Корона“).
„Сочувствующий“ (дата не определена, HBO)
Экранизация одноименного романа Вьет Тхань Нгуена, спродюсированная А24 и Робертом Дауни-младшим, который также сыграл здесь нескольких антагонистов. Действие сериала стартует в 1970-е, в период окончания вьетнамской войны. Капитан (Хоа Сюаньдэ) бежит в США, спасаясь от солдат Вьетконга. Но на самом деле главный герой — советский шпион, который работает на вьетнамцев. Безымянный герой вынужден выбирать между своей тайной личностью и благополучием в Америке. Шоураннеры сериала — Дон МакКеллар („Большая афера“) и Пак Чхан-ук („Олдбой“).
„Дюна: Сестричество“ (конец 2024, Max)
Приквел кинодилогии Дени Вильнёва. Действие происходит за 10 000 лет до событий „Дюны“, а сюжет основан на одноименном романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона. „Сестричество“ расскажет о зарождении ордена Бене Гессерит. Главные роли сыграли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Марк Стронг и другие.
„Рипли“ (дата не определена, Netflix)
Триллер Стивена Зеллиана („Ганнибал“, „Список Шиндлера“) по мотивам романа „Талантливый мистер Рипли“ Патриции Хайсмит. По сюжету Рипли отправляется в Италию, чтобы вернуть сына богатого человека в США, но что-то идет не по плану. Заглавного героя, социопата и мошенника, сыграл Эндрю Скотт, также в сериале снялись Джонни Флинн и Дакота Фаннинг.
„Все совпадения случайны“ (дата не определена, Apple TV+)
Психологический триллер Альфонсо Куарона, основанный на одноименной книге Рени Найт. Популярная журналистка (Кейт Бланшетт) узнает, что она оказывается главной героиней романа, в котором раскрывается ее сокровенная тайна. В сериале также сыграли Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Кевин Клайн, Чон Хо-ён и Коди Смит-Макфи.
Громкие возвращения и спин-оффы
„Настоящий детектив“, 4 сезон (с 14 января, HBO)
Действие нового сезона с подзаголовком „Ночная страна“ разворачивается в вымышленном городке на Аляске, где пропадают несколько человек. Распутывать это дело будут напарницы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Реис). Исполнительным продюсером новых серий стал Барри Дженкинс („Лунный свет“), а сценаристкой выступила Исса Лопес („Тигры не боятся“). Создатель „Настоящего детектива“ Ник Пиццолатто впервые не принимал активного участия в работе над новым сезоном.
„Вражда“, 2 сезон (с 31 января, FX)
Продолжение антологии Райана Мёрфи, посвященной звездным скандалам. Режиссер второго сезона — Гас Ван Сент. Главным героем становится писатель Трумэн Капоте (Том Холландер), который пишет рассказ о светских львицах и конфликтует с описанными там подругами (Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лэйн).
„Ходячие мертвецы: Выжившие“ (с 25 февраля, AMC)
Очередной спин-офф и уже седьмое (!) шоу телевизионной зомби-франшизы. Главные герои — Рик Граймс (Эндрю Линкольн) и Мишонн (Данай Гурира), которые покинули основной сериал до его окончания; „Выжившие“ расскажут, что с ними стало. Авторами идеи выступили сама Гурира и Скотт М. Гимпл, шоураннер „Ходячих мертвецов“ с четвертого по восьмой сезоны.
„Полиция Токио“, 2 сезон (февраль, MAX)
Сериал по мотивам мемуаров американского журналиста Джейка Адельштейна, оказавшегося криминальным репортером в японской газете, возвращается с новыми сериями. Герой Энсела Элгорта продолжит исследовать мрачный мир Токио рубежа 1990–2000-х.
„Бриджертоны“, 3 сезон (с 16 мая, Netflix)
В новых сериях леди Уислдаун (Джули Эндрюс) собирается раскрыть тайну, которая потрясет весь высший свет Лондона. Главными героями третьего сезона станут Колин Бриджертон (Люк Ньютон) и Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан). 16 мая выйдет первая половина сезона, а вторую стоит ждать чуть позже, летом 2024-го.
„Доктор Кто“, 14 (1) сезон (май, Disney+)
Совсем недавно отметивший 60-летие легендарный британский фантастический сериал едва не умер в творческих муках предыдущего шоураннера Криса Чибнела. Но вместе с заглавным героем успешно регенерировал. Второй раз за новую историю его взялся возрождать Расселл Т. Дэвис, который для начала окунул зрителей в ностальгию, ненадолго вернув Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт. Затем он дал зителям выбор. С одной стороны, завершил старую историю (хотя её в любой момент можно подхватить и снимать спин-офф). С другой, начал новую историю — с новыми актёрами (Шути Гатва, Милли Гибсон), новым бюджетом от Диснея и новыми идеями: уже в рождественском спецвыпуске герои спели, чего раньше не делали. И в третий раз „обнулил“ нумерацию сезонов — чтобы новые зрители не путались и не пугались (а старые разберутся). Путешествия во времени и пространстве, встречи со знаменитостями, затейливые сюжетные арки и пара загадок, над котороыми уже бьются зрители — обязательная программа.
„Дом Дракона“, 2 сезон (лето, HBO)
Продолжение приквела „Игры престолов“. Во втором сезоне война между Таргариенами станет еще жестче, а конфликт Рейниры (Эмма Д’Арси) и Алисенты (Оливия Кук) выходит на новый уровень. Разумеется, драконов и интриг будет еще больше.
„Рассказ служанки“, 6 сезон (дата не определена, Hulu)
Финальный сезон поставит точку в истории Джун Осборн (Элизабет Мосс). Но на этом антиутопия не закончится: ее шоураннер Брюс Миллер уже разрабатывает продолжение The Testaments, основанное на одноименном романе Маргарет Этвуд, продолжающем события „Рассказа служанки“.
„Разделение“, 2 сезон (дата не определена, Apple TV+)
Хитовый сериал Дэна Эриксона вернется с новыми сериями, которые должны рассказать больше о загадочной корпорации „Люмон“. Основной актерский состав (Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Зак Черри, Джон Туртурро и другие) в деле. По слухам, производство второго сезона затянулось из-за конфликта шоураннеров Дэна Эриксона и Марка Фирдмана, к которому подключился сценарист „Карточного домика“ Бо Уиллимон. Но верим в лучшее и ждем сериал в 2024-м.
„Игра в кальмара“, 2 сезон (дата не определена, Netflix)
Один из главных хитов Netflix за всю историю получит долгожданное продолжение. К своим ролям вернутся Ли Джон-джэ, Ли Бён-хон, Ви Ха-джун, а отвечает за второй сезон создатель сериала Хван Дон-хёк. Сюжетные подробности пока неизвестны.
„Дорога в тысячу ли“, 2 сезон (дата не определена, Apple TV+)
Красивая и грустная семейная сага о корейских эмигрантах, которые переезжают в Японию в поисках лучшей жизни. Действие стартует в 1930-е и происходит на протяжении нескольких десятилетий вплоть до 1990-х, охватывая важные события из истории двух стран. Критикам и зрителям полюбилась история и режиссура (многие серии снимал бывший видеоэссеист Когонада, автор фильма „После Янга“), поэтому шоу продлили на второй сезон. Сериал основан на романе „Патинко“ Ли Мин-джин, который переведен в России как „Дорога в тысячу ли“.
Супергерои и легендарные саги
„Эхо“ (10 января, Disney+)
Сольный сериал про слабослышащую преступницу Майю Лопес по прозвищу Эхо (Алаква Кокс), которая дебютировала в „Соколином Глазе“. Теперь она будет разбираться в собственном прошлом и работать над ошибками. В „Эхо“ также появятся супергерой Сорвиголова (Чарли Кокс) и криминальный босс Кингпин (Винсент Д’Онофрио). Первый уже мелькал в фильме „Человек-паук: Нет пути домой“ и сериале „Женщина-Халк: Адвокат“, а второй дебютировал в КВМ в том же „Соколином Глазе“.
„Люди Икс’97“ (начало года, Disney+)
Неожиданное продолжение культового мультсериала „Люди Икс“, который выходил с 1992 по 1997 год. Disney после покупки Fox решила порадовать старых фанатов и снять прямой сиквел, большинство актеров озвучки из оригинала также вернутся. В новых сериях Люди Икс будут сражаться с Боливаром Траском и Стражами.
„Агата: Дневники Даркхолла“ (дата не определена, Disney+)
Ведьма Агата Харкнесс (Кэтрин Хан) попыталась совладать с Вандой (Элизабет Олсен) в сериале „Ванде/Вижне“, но проиграла и потеряла свои способности. Ей предстоит вернуть магические силы и сразиться с другой могущественной колдуньей, которую сыграет Обри Плаза.
„Человек-Паук: Первый год“ (дата не определена, Disney+)
Мультсериал, представляющий альтернативную история Питера Паркера, шефство над которым взял Норман Озборн, а не Тони Старк. Здесь также появятся Сорвиголова, Доктор Осьминог, Скорпион и Доктор Стрэндж. Мультсериал не входит в КВМ и уже продлен на второй сезон.
„Пингвин“ (конец года, MAX)
Спин-офф „Бэтмена“ (2022), посвященный криминальному гению Освальду Кобблпоту (загримированный Колин Фаррелл). Действие происходит через неделю после финала фильма, а Пингвин будет сражаться за власть с Софией Фальконе (Кристин Милиоти), дочерью покойного лидера преступного мира. События сериала должны подвести зрителя к сиквелу „Бэтмена“. Напомним, что эти проекты никак не связаны с готовящимся перезапуском киновселенной DC и находятся в собственной вселенной.
„Звёздные войны: Опорная команда“ (дата не определена, Disney+)
Режиссер Джон Уоттс и сценарист Кристофер Д. Форд, авторы фильма „Человек-паук: Возвращение домой“, создали сериал про детей, которые заблудились в космосе и пытаются вернутся домой. Главной звездой шоу станет Джуд Лоу, а центральные роли сыграют малоизвестные актеры. Основным источником вдохновения стал фильм „Балбесы“.
„Аколит“ (дата не определена, Disney+)
Действие нового сериала развернется во времена Расцвета Республики, за столетие до событий первого эпизода. Бывший падаван (Амандла Стенберг) и ее мастер (Ли-Джон-джэ) расследуют серию убийств и сталкиваются с Темной стороной Силы. Шоураннером выступила Лесли Хэдланд, продюсер „Жизней матрешки“.
„Звёздные войны: Бракованная партия“, 3 сезон (дата не определена, Disney+)
Финал мультсериала, который рассказывает о группе дефектных клонов: они отказались подчиняться приказами Империи и ушли в самоволку (действие разворачивается между третьим и четвертыми эпизодами саги). В третьем сезоне Бракованная партия завершит свой путь. Интересно, что Дэйв Филони, ставший осенью 2023-го главным креативным директором Lucasfilm, уготовил своим героям.
„Андор“, 2 сезон (дата не определена, Disney+)
Продолжение самого мрачного сериала во вселенной „Звездных войн“, в котором не все так однозначно. Шпион-повстанец Кассиан Андор (Диего Луна) продолжает бороться против Империи. Второй и финальный сезон посвящен четырем годам его жизни между первым сезоном и фильмом „Изгой-один“. В декабре 2023-го Disney убрала дату релиза нового сезона, которая была запланирована на август 2024-го, но надежды увидеть сериал в этом году все еще есть.
Анимация
„Подземелье вкусностей“ (с 4 января, Netflix)
Экранизация комедийной фэнтези-манги про блюда, которые можно готовить из монстров. За адаптацию отвечает студия Trigger, подарившая нам аниме „Киберпанк: Бегущие по краю“.
„Поднятие уровня в одиночку“ (с 6 января, Crunchyroll)
Японское аниме по мотивам популярного корейского веб-комикса. Главный герой — охотник на монстров, который застрял в своем ранге, пока случайно не открыл секрет повышения уровня.
„Монстры-коммандос“ (конец года, MAX)
Первым проектом обновленной киновселенной DC станет именно этот анимационный сериал, созданный Джеймсом Ганном (он же написал все семь эпизодов). Главные герои — отряд монстров, который выполняет секретные операции по заданию Аманды Уоллер (Виола Дэвис). Героев озвучили Шон Ганн, Дэвид Харбор, Алан Тьюдик, Индира Варма, Фрэнк Грилло, Мария Бакалова и другие.
„Отряд самоубийц из другого мира“
Харли Квинн, Джокер, Дэдшот, Миротворец, Глиноликий и Король Акул попадают в фэнтезийный мир. Аниме, которое не входит ни в какие каноны DC, разрабатывает японское подразделение Warner Bros. и Wit Studio, отвечавшая за первые сезоны „Атаки титанов“. Никакой конкретики о дате и месте релиза нет, но мы ждём!
„Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт“ (дата не определена, Netflix)
Новая адаптация культовой видеоигровой франшизы. Главную героиню озвучила Хейли Этвелл („Агент Картер“). Действие мультсериала разворачивается в промежутке между трилогией современных игр про Лару Крофт, которые выходили в 2015–2018 годах, и оригинальными частями серии.
„Властелины Вселенной: Революция“ (дата не определена, Netflix)
Прямое продолжение мультсериала „Властелины вселенной: Откровение“, за которое также отвечает Кевин Смит. Хи-Мэн и Скелетор продолжат свою бесконечную битву.
„Спираль“ (дата не определена, Adult Swim)
Экранизация одноименной культовой хоррор-манги Дзюндзи Ито. Дата выхода пока неизвестна, но все ждали „Спираль“ в 2023-м, так что, скорее всего, она выйдет в 2024-м (хотя проект анонсировали еще в 2019-м).
Magic: The Gatering (дата не определена, Netflix)
Фэнтези по мотивам одноименной карточной игры, по которой фанатеют уже несколько поколений гиков. Продюсерами стали давние фанаты Джо и Энтони Руссо („Мстители: Финал“), Даты нет, но шоу анонсировали достаточно давно, и есть все шансы, что оно выйдет в 2024-м.
И кое-что ещё
„Братья Сунь“ (4 января, Netflix)
Черная комедия, созданная Байроном У и Брэом Фалчуком, одним из авторов „Американской истории ужасов“. В центре внимания — калифорниец Брюс Сунь (Сэм Сон Ли), который однажды узнает, что его семья — гангстеры. И старший брат Чарльз (Джастин Чень) считает, что пора ему заняться фамильным делом. Мать главного героя сыграла оскароносная Мишель Йео.
„Третий лишний“ (с 11 января, Peacock)
Предыстория развязного пошлого медведя из комедийной дилогии „Третий лишний“. Действие разворачивается в 1990-х, когда его верный друг Джон Беннетт (Макс Буркхолдер сыграл молодую версию героя Марка Уолберга из фильмов) был еще школьником. Теда вновь озвучил Сет Макфарлейн, который также выступил шоураннером сериала.
„Месье Спейд“ (с 15 января, AMC)
Сериал про легендарного сыщика Сэма Спейда, героя романов Дэшила Хэммета, по которым в том числе сняли культовый нуар „Мальтийский сокол“. Главного героя сыграет Клайв Оуэн. Он переезжает из США во Францию, но на новом месте ему приходится расследовать убийство шести монахинь. Сериал создали Скотт Фрэнк („Ход королевы“) и Том Фонтана („Тюрьма OZ“).
„Грисельда“ (25 января, Netflix)
София Вергара („Американская семейка“) сыграла Грисельду Бланко, знаменитую „кокаиновую королеву“. Новый сериал создателей „Нарко“ расскажет биографию этой жестокой преступницы, которая хладнокровно устраняла своих конкурентов в 1970–80-х.
„Аватар: Легенда об Аанге“ (22 февраля, Netflix)
Вторая попытка адаптации одноименного хитового мультсериала — предыдущая полнометражная попытка М. Найт Шьямалана („Повелитель стихий“) оказалась, мягко говоря, неудачной. Шоураннером нового сериала стал Альберт Ким („Никита“). Сюжет остался примерно тем же — в его центре находится мальчик Аанг (Гордон Кормье), который способен управлять четырьмя стихиями и должен спасти мир.
„Сёгун“ (с 27 февраля, FX)
Экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла (в 1980-м по нему уже снимали сериал с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ). Главный герой — английский капитан Джон Блэкторн (Космо Джарвис), который в начале XVII века оказывается в Японии, раздираемой междоусобными конфликтами.
„Хроники Спайдервика“ (начало года, Roku)
Экранизация одноименного фэнтези-цикла Тони ДиТерлицци и Холли Блэк (предыдущей адаптацией был полнометражный фильм 2008 года). Близнецы Джаред (Лион Дэниелс) и Саймон (Ной Коттрелл) и их сестра Мэллори (Микала Ли) вместе со своей мамой Хелен (Джой Брайант) переезжают в старинное поместье. Вскоре дети находят путь в волшебную страну.
„Тёмная материя“ (дата не определена, Apple TV+)
Научно-фантастический сериал по мотивам одноименного романа Блейка Крауча (автор трилогии „Сосны“, по которой был снят сериал с Мэттом Диллоном). Главный герой, физик из Чикаго (его сыграл Джоэл Эдгертон), оказывается в альтернативной вселенной, где его жизнь сложилась совсем иначе. Он пытается вернуться обратно, но его альтернативная версия хочет совершенно другого. В сериале также снялись Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Джимми Симпсон, а шоураннером стал сам Крауч.
„Бандиты во времени“ (дата не определена, Apple TV+)
Ремейк одноименной фантастической комедии Терри Гиллиама. Группа воров и их новый приятель, 11-летний мальчик, отправляются в путешествие сквозь время и пространство. Одну из главных ролей исполнила Лиза Кудроу, а создателями сериала выступили Тайка Вайтити, Иэн Моррис (соавтор сценария „Следующий гол — победный“) и Джемейн Клемент, звезда и сорежиссер „Реальных упырей“.
„Идеальная пара“ (дата не определена, Netflix)
Сериал Сюзанны Бир („Отыграть назад“, „Птичий короб“) по мотивам одноименного романа Элин Хилдербранд. Главная героиня Амелия (Ив Хьюсон) собирается выйти замуж за члена богатой семьи, но вскоре на пляже находят труп, и она вместе со всеми будущими родственниками становится подозреваемой в убийстве. В сериале также снялись Николь Кидман, Изабель Аджани, Дакота Фаннинг, Лив Шрайбер, Джек Рейнор и другие звезды.
„Джентльмен в Москве“ (дата не определена, Showtime/Paramount+)
Экранизация одноименного романа Амора Тоулза. Граф Александр Ростов (Юэн Макгрегор) после революции избегает казни и оказывается узником в гостинице „Метрополь“. Через окно чердачного номера он наблюдает за тем, как меняется страна, а его новой семьей становятся другие жители и работники гостиницы. Создатель сериала — Бен Вэнстон („О всех созданиях — больших и малых“).
„Спроси у звёзд“ (дата не определена, tvN)
Фантастическая дорама про любовь на планетарной станции. Акушер-гинеколог Кон Рён (Ли Мин-хо) отправляется в космос с туристическими целями и встречает американскую астронавтку корейского происхождения Еву Ким (Кон Хё-джин). Между героями завязывается роман. Режиссер сериала — Пак Щин-у („Я псих, но это нормально“).
„Паразит: Серый“ (дата не определена, Netflix)
Сериал Ён Сан-хо, режиссера „Поезда в Пусан“. На Землю вторгаются инопланетные паразиты, подчиняющие себе сознание людей, которых они заставляют пожирать человеческие тела. Однако в некоторых случаях паразитам не удается установить полный контроль над разумом.