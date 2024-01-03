Самые ожидаемые сериалы 2024 года

„Полиция Токио“, 2 сезон (февраль, MAX)

„Бриджертоны“, 3 сезон (с 16 мая, Netflix)

„Доктор Кто“, 14 (1) сезон (май, Disney+)

Совсем недавно отметивший 60-летие легендарный британский фантастический сериал едва не умер в творческих муках предыдущего шоураннера Криса Чибнела. Но вместе с заглавным героем успешно регенерировал. Второй раз за новую историю его взялся возрождать Расселл Т. Дэвис, который для начала окунул зрителей в ностальгию, ненадолго вернув Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт. Затем он дал зителям выбор. С одной стороны, завершил старую историю (хотя её в любой момент можно подхватить и снимать спин-офф). С другой, начал новую историю — с новыми актёрами (Шути Гатва, Милли Гибсон), новым бюджетом от Диснея и новыми идеями: уже в рождественском спецвыпуске герои спели, чего раньше не делали. И в третий раз „обнулил“ нумерацию сезонов — чтобы новые зрители не путались и не пугались (а старые разберутся). Путешествия во времени и пространстве, встречи со знаменитостями, затейливые сюжетные арки и пара загадок, над котороыми уже бьются зрители — обязательная программа.