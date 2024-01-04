Диджей будет наказан: ДК в Псковской области отменил дискотеки после того, как на новогодней вечеринке включили песню Верки Сердючки

Видео с вечеринки было опубликовано 1 января в паблике „Подслушано в Порхове“ во „ВКонтакте“. „Не думаю что нашим парням, которые мобилизованы и уже больше года в лесах живут и за Родину костьми ложатся, этот фан новогодний понравится!“ — говорилось в подписи к видео.

В комментариях к ролику Тарасенкова извинилась за инцидент. По ее словам, диджей поставил песню „без какого-то злого умысла и смысла“. Также она подчеркнула, что „с диджеем была проведена беседа и он будет наказан“.

Помимо этого, Тарасенкова добавила, что коллектив ДК „один из первых, кто подключился к организации помощи нашим военнослужащим при первой мобилизации“.