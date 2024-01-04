„Я очень свободна“: Земфира рассказала о жизни в Париже и пообещала новый альбом

„Живу хорошо, выгляжу хорошо. Париж стал моим домом. Вот так. И самое главное — я очень свободна! С Новым годом“, — написала Земфира.

Она пообещала дать много концертов в разных частях планеты, а также анонсировала новый альбом. По словам артистки, пластинку осталось только оформить. Певица заверила, что не будет откладывать релиз в долгий ящик, так как ей очень нравится новый материал.

„Только что я его прослушала (альбом), и завидую вам. Хотя после „Спасибо“ остерегаюсь хвалить свои работы. Вот и эту не хвалю, но она классная“, — уточнила Земфира.

В конце декабря концерт певицы Земфиры в Дубае отменили за два дня до назначенной даты из-за непроданных билетов. Утверждается, что билеты на ужин под песни Земфиры стоили от 1250 евро до 2500 евро. Цены были обусловлены тем, что гонорар певицы за выступление составил более $300 тысяч. Этот размер гонорара связан с тем, что артистка не любит выступать перед публикой, которая ест.