„До сих пор отхожу“: Волочкова рассказала как провела Новый год

Балерина отметила, что первыми с праздником ее поздравили родители по видеосвязи. Свою дочь Ариадну Волочкова еще не успела поздравить. По словам артистки, она планирует вручить девочке украшение.

Самым знаменательным событием, по мнению Анастасии Волочковой, в 2023 стало шоу, которое впервые увидело свет в преддверии праздников. На него балерина потратила полгода подготовки.

— Что могу сказать, как этот Новый год прошел. Я до сих пор отхожу от премьеры, которую я создала, — рассказала Анастасия Волочкова 5 каналу.

Саму же новогоднюю ночь балерина провела в компании Прохора Шаляпина. Подписчики ее страницы в Instagram шутят: „Если Прохор рядом, то старость не за горами“