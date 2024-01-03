Шоубиз
04.01.2024, 09:03

„До сих пор отхожу“: Волочкова рассказала как провела Новый год

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
ФОТО: HORST OSSINGER | Scanpix

Балерина Анастасия Волочкова в одном из недавних интервью рассказала, как отметила свой Новый год. Знаменитость также поделилась, что планирует подарить своим близким.

Балерина отметила, что первыми с праздником ее поздравили родители по видеосвязи. Свою дочь Ариадну Волочкова еще не успела поздравить. По словам артистки, она планирует вручить девочке украшение.

Самым знаменательным событием, по мнению Анастасии Волочковой, в 2023 стало шоу, которое впервые увидело свет в преддверии праздников. На него балерина потратила полгода подготовки.

— Что могу сказать, как этот Новый год прошел. Я до сих пор отхожу от премьеры, которую я создала, — рассказала Анастасия Волочкова 5 каналу.

Саму же новогоднюю ночь балерина провела в компании Прохора Шаляпина. Подписчики ее страницы в Instagram шутят: „Если Прохор рядом, то старость не за горами“

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