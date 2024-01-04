Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы

По данным издания, причиной оказался ревматоидный артрит. Артистка начнет получать льготы с начала 2024 года.

Shot также подчеркивает, что сейчас Хлебникова находится на второй стадии болезни - у нее появились эрозии в костях запястий и локтей. Кроме того, ей диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. Сейчас певице нужно проходить физиотерапию, соблюдать диету и поддерживающее лечение, а также заниматься лечебной физкультурой. Риск перелома шейки бедра у Хлебниковой, отмечает Shot, составляет 66%.

26 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что у Хлебниковой, обратившейся к врачам из-за травмы ноги, выявили серьезные проблемы с сердцем - аритмию и ишемическую болезнь.

Однако позднее директор артистки Данила Прайс опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья звезды.

„Мы не будем подавать в суд, просто посмеялись над ситуацией. Я думаю, что позже мы выпустим видеообращение по этой теме“, - уточнял он.