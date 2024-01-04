Котята, голуби и замена мебели в номере: самые безумные райдеры звезд

Но некоторые райдеры выглядят просто безумно.

Одни из самых странных пожеланий – у певицы Мэрайи Кэрри. Она требует, чтобы в ее гримерке всегда были 20 белых котят и 100 белых голубей.

А Мадонна требует от организаторов ее концертов заменить мебель в гостиничном номере, в котором она будет останавливаться, на ее личную.

В райдере Бейонсе указано, что в ее гримерке обязательно должны быть специальные алюминиевые трубочки для питья ионизированной воды. Их цена около $900. Напитки для певицы и ее команды должны быть произведены исключительно компанией Pepsi, так как Бейонсе является ее лицом. Кроме того, в райдере сказано, что перед заселением певицы необходимо заменить в ее номере сиденье унитаза на новое и установить температуру воздуха в гримерке 25,5 градуса.

Барбра Стрейзанд в своем райдере требует, чтобы в ее туалете пол и унитаз были усыпаны лепестками роз.

В гримерке рэпера Канье Уэста обязательно должны быть черные полотенца и только от Versace. Кроме того, Уэст требует студийный монитор Genelecs 1031a, который перестали выпускать около 10 лет назад.

Организаторы концертов британского певца Робби Уильямса привыкли, что он любит просить себе в номер что-то необычное. Так, однажды Уильям потребовал, чтобы ему срочно нашли живую обезьянку.