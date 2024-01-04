Повышение налога с оборота не повлечет за собой увеличение цен на билеты в театр „Эстония“(1)
В прошедшем календарном году в Национальной опере „Эстония“ было представлено 6 новых постановок. Прошло 381 представление и концерт, а также 153 образовательных проекта. Всего в 2023 году национальную оперу посетило 164 981 человек. Успех в 2023 году позволяет театру не повышать цены на билеты, несмотря на введение повышенной ставки налога с оборота с 1 января.
В 2023 году в в театре „Эстония“ было представлено три оперы: „Жанна д’Арк“, „Лоэнгрин“ и „Пеллеас и Мелизанда“; два балета: „Черное / Белое“ и „Щелкунчик“ и танцевальный спектакль для детей „Тимбу-Лимбу“.
Начавшийся год также обещает быть насыщенным. Уже в феврале состоится премьера культового мюзикла „Кабаре“ (реж. АннаКарин Хирдвалл), в апреле балет „Жизель“ (реж. Майкл Пинк), а в мае на сцену выйдет международный проект – опера „Мадам Баттерфляй“ (реж. Родула Гайтану). На первом спектакле года, оперетте „Граф Люксембург“ 4 января, встречаем гостей бокалом игристого вина!
Генеральный директор Национальной оперы Эстонии Отт Маатен: „Желаем всем нашим гостям счастливого нового 2024 года. Пусть он будет успешным и насыщенным событиями. Мы благодарим нашу публику и спонсоров. Именно благодаря вам мы продолжаем свою деятельность, развиваемся и представляем мировому сообществу национальную музыкально-театральную культуру Эстонии.“