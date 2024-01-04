Шоубиз
04.01.2024, 16:05

ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО | Канье Уэст шокировал обнаженным видом своей жены в микрострингах

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Kanye West ja Bianca Censori
Kanye West ja Bianca Censori
ФОТО: SplashNews.com | Vida Press

Эпатажная звездная пара Канье Уэст и Бьянка Цензори продолжают удивлять поклонников. Пользователи раскритиковали рэпера за такое поведение.

В этот раз рэпер, крайне редко появляющийся в Instagram, внезапно опубликовал в фотоблоге целую серию провокационных снимков своей жены. На фото Цензори предстает в дивном образе – в микрострингах, меховом топе и капроновых гольфах: „Нет штанам в этом году“, – подписал фотографию Уэст.

Другие кадры с Бьянкой вызвали не меньше вопросов. На фото, где жена рэпера позирует в черном корсете, крошечном бра и кожаном плаще Цензори продемонстрировала фактически обнаженный бюст.

Эти эпатажные кадры вызвали у подписчиков Канье Уэста больше отвращения, чем восхищения:

  • Я понимаю, такой наряд для спальни. Но зачем показывать свою жену на всеобщее обозрение в таком виде?

  • А ничего, что ваши дети тоже есть в Instagram и увидят это? Вас не беспокоит, что они подумают?

  • Это похоже на порно!

  • Чувак, это не по-христиански. Что с тобой случилось?

  • Надеюсь, когда ваши дочери выйдут замуж, мужья не будут публиковать такие их фото

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