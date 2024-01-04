ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО | Канье Уэст шокировал обнаженным видом своей жены в микрострингах

Я понимаю, такой наряд для спальни. Но зачем показывать свою жену на всеобщее обозрение в таком виде?

А ничего, что ваши дети тоже есть в Instagram и увидят это? Вас не беспокоит, что они подумают?

Это похоже на порно!

Чувак, это не по-христиански. Что с тобой случилось?