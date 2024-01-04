В 40 лет умер легендарный Агафон — руководитель и сценарист нескольких команд Высшей Лиги КВН

О трагедии сообщил Международный союз КВН. „Ушел из жизни Станислав Агафонов — многие в КВНовских кругах знают его как Агафона. Большой друг Клуба веселых и находчивых. Человек, который отдавал этой игре всего себя и даже больше. Под его руководством путь в „Большом КВН“ проделала не одна команда. Автор с неповторимым стилем, сценарист, редактор, актер. Человек с большой буквы, отец, муж. Часть необъятной семьи Планеты КВН, без которой представить ее на сегодняшний день невозможно“, - говорится в некрологе.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный подтвердил смерть звезды КВН. „Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе „Сборная Большого Московского цирка“! Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас“, — написал дрессировщик в своем Telegram-канале.

Станислав Агафонов родился 1 марта 1983 года в Братске Иркутской области. Получил профессию металлурга - впрочем, диплом ему не пригодился. Артист связал судьбу с КВН. Играл в Высшей лиги в составе команды „Байкал“, был чемпионом Высшей лиги КВН как основатель и худрук команды „Раисы“. В 2019-м взял под крыло „Сборную Снежногорска“, которая уже в следующем году заняла третье место в финале Высшей лиги.

Вряд ли даже фанаты КВН смогут перечислить все команды, с которыми работал „Агафон“. Возможно, и он сам не смог бы это сделать. Помимо упомянутых ещё были „Урал“, „Экскурсия по городу“, „Союз“, „Театр уральского зрителя“, „Морская академия“ и другие. Последним проектом стала „Сборная посёлка Африканда“. Юмор Агафонова не отличался изысканностью, но он попадал в аудиторию современного КВН.

Агафонов успешно выступил в „Comedy Баттл“. Он пробился в финал и получил 500 тысяч рублей (по нынешнему курсу — 5 тыс. евро). В качестве актёра снимался в сериале „По колено“.