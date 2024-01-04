ФОТО | Забыла надеть юбку: 57-летняя Холли Берри в прозрачном боди дерзко позировала в новогоднюю ночь

Для встречи Нового года звезда выбрала провокационный лук. Актриса была одета в элегантный золотой жакет и прозрачное боди с кружевом и сексуальным декольте. Холли решила, что одевать что-то на низ – будет лишним. Она похвасталась не только сексуальным декольте, но и стройными ногами.