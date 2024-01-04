Навсегда ли? Популярная американская звезда намекнула, что завершает музыкальную карьеру

В распоряжение издания E! News попал отрывок из подкаста Smartless, в котором звезда призналась, что грядущий ее альбом, скорее всего, будет последним. „Мне было весело заниматься музыкой, гастроли были веселыми. Одновременно я делала свое шоу, и мне тоже было весело, поэтому я продолжала делать и то и то“, — отметила звезда и добавила, что теперь хочет сосредото‎читься на одном деле, а точнее, на актерстве: „Я мечтаю немного отдохнуть, потом что ужасно устала“.

Неудивительно, что выбор звезда сделала не в пользу музыкальной карьеры. На ее завершение она намекала через год после выхода последнего на данный момент альбома в 2020 году. Тогда Селена говорила, что ее творчество будто не воспринимают всерьез. Певица не понимает, почему лучшая, по ее мнению, композиция Lose You to Love Mе нравится далеко не всем.

Впрочем, учитывая темперамент Селены, не исключено, что она передумает. В начале ноября актриса объявила, что уходит из соцсетей на неопределенный срок, однако запостила сторис на следующий же день.