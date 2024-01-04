Жена не хочет заниматься сексом: почему так происходит и что делать

Если ребенку, условно, пять лет, то вы пять лет нормально не спите. Его нужно уложить, он часто просыпается, зовет к себе или приходит досыпать с родителями. Получается, что на протяжении пяти лет каждую ночь (за редким исключением) вас будят. Естественно, вы не высыпаетесь. Жена не хочет секса месяцами из-за стресса и недосыпа, влияющих на гормональную систему. В период стресса организм отключает необязательные для выживания сферы, в первую очередь половую жизнь. Поэтому когда дело доходит до секса, женщина на физиологическом уровне не способна расслабиться, испытать возбуждение и удовольствие.

Наличие детей порождает еще один момент. Маленький ребенок сильно истощает нервную систему матери. Особенно когда она все время проводит с ним, слушает, разговаривает, обнимается. Большинство детей нуждаются в максимальном тактильном контакте, поэтому кроме остальных каналов восприятия нагружается еще и осязание – один из важнейших для хорошего секса. А если ребенка, например, два, то умножайте это все на четыре и так далее.

Следующая потенциальная причина: иногда женщины, ушедшие в декрет, застревают в нем на годы. Мамы перестают выходить в люди, интересоваться чем-то, кроме подгузников и школьных уроков, забывают о работе, хобби, друзьях, а в муже видят лишь человека, который поможет с детьми. Внутренний архетип любовницы – женщины, которую хотят, которая любит секс, – вытесняет тотально противоположный архетип матери. Здесь речь не о том, что какой-то из них плохой, а какой-то – хороший. Именно отсутствие баланса между ними ведет к снижению желания заниматься сексом у женщины.

Часто люди с рождением ребенка с головой уходят в родительство и даже в личном общении перестают называть друг друга именами и словами „милый/ая“, „любимый/ая“. Можно подумать, что это мелочь. Однако, когда вы своему мужчине говорите „папа“, а он вам „мама“, психика это фиксирует как правду. Со временем происходит подмена ролей и секс пропадает, потому что заниматься сексом с родителями не хочет никто.

Жена не хочет заниматься сексом, и у этого печального явления есть несколько распространенных причин:

Почему женщины в браке берут на себя роль матери

Одно дело только называть друг друга папой и мамой, совсем другое дело функционально становиться друг другу папой и мамой. Например, мужчина хочет, чтобы о нем по-матерински заботились и окружали всеобъемлющей – опять-таки материнской – любовью. Тогда он пытается переложить на женщину ответственность за него в мелких бытовых задачах. Это может быть что-то вроде „найди носки“, „постирай трусы“, „выбери футболку“. При любом развитии событий, примет женщина эту роль или нет, влечение у нее пропадет. В этой ситуации не приходите к психологу со словами „Жена не хочет секса со мной“, ведь мама с сыном сексом не занимаются, к тому же инфантилы не возбуждают.

Почему нельзя относиться к сексу как к супружескому долгу

Секс – это логичное продолжение любви, эмоциональной близости и классных отношений. Как только вы начинаете относиться к нему как к функции или супружескому долгу, он затухает. Долг ассоциируется с неприятными тяжелыми обязательствами, которые вы выполняете вынужденно. Подобное отношение не вызывает желания. А вот получение удовольствия способно пробудить влечение.

Как решить конфликты в семье и снова захотеть друг друга

Нерешенные конфликты тоже губительно влияют на сексуальную жизнь. Обиженная женщина не хочет секса. Эмоции ведь могут быть разные: от разочарования до отвращения. Если она не хочет видеть своего мужчину, о чем-то большем речи идти не может. В такой ситуации очень важно обсуждать, что происходит, не копить обид, не бояться идти в семейную терапию.

Как улучшить семейный секс

Иногда причины затухания сексуальной жизни могут крыться в самом процессе. К нему может привести банальный неучет желаний и предпочтений женщины. Например, ей нужна прелюдия, настрой, атмосфера, а мужчина говорит: „Снимай штаны, ложись“. И это вся подготовка. Другой пример: женщине неудобно в какой-то позе, а муж занимается сексом только в ней. Он может и хотел бы учитывать ее желания, да только не знает о них. Важно говорить о своих сексуальных предпочтениях, иначе вся половая жизнь окажется под угрозой.

Банальнее предыдущей причины только отсутствие удовольствия от процесса. Секс как проявление любви обязательно должен нравиться обоим партнерам. Если женщина систематически не испытывает оргазма, ее желание уменьшается и вскоре пропадает.

Романтическая связь не выживет без секса, он – их важная часть. Если вам важен партнер и вы не хотите его терять, обратите на это внимание и решите проблему – с помощью психолога или откровенным разговором с супругом.