Новый год может быть для него последним: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с ним

Эти зимние праздники для семьи „крепкого орешка“ были непростыми. Инсайдеры передавали: семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса переживает, что это Рождество может быть для него последним. Признавать это грустно, но состояние актера действительно оставляет желать лучшего: он больше не может читать и практически не говорит. Впрочем, родные звезды: нынешняя жена Эмма Хеминг, бывшая Деми Мур и пять его дочерей — стараются не отчаиваться и делают все, чтобы скрасить его будни.