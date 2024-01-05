Новый год может быть для него последним: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с ним(8)
Эти зимние праздники для семьи „крепкого орешка“ были непростыми. Инсайдеры передавали: семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса переживает, что это Рождество может быть для него последним. Признавать это грустно, но состояние актера действительно оставляет желать лучшего: он больше не может читать и практически не говорит. Впрочем, родные звезды: нынешняя жена Эмма Хеминг, бывшая Деми Мур и пять его дочерей — стараются не отчаиваться и делают все, чтобы скрасить его будни.
Накануне 32-летняя наследница актера Скаут опубликовала в Инстаграме серию снимков, чтобы подытожить свой 2023-й. На каждом она с кем-то из своих близких: друзьями, сестрами, мамой и, разумеется, отцом. Скаут нежно обнимает лежащего в кровати Брюса и смотрит ему прямо в глаза, он же гладит дочь по голове. Этот трогательный снимок довел фанатов семьи Уиллиса до слез. „Фото с твоим папой. Плачу“, — оставила комментарий пользовательница. „Благослови Бог твоего отца, он так тебя любит“, — отметила другая. „Счастья, радости в новом году, а главное — здоровья главе вашей семьи“,— добавил фолловер.
Как давно был сделан снимок, неизвестно. Однако, сравнивая его со свежими кадрами со звездой от папарацци, кажется, что не так давно. На них, напомним, актер выглядел довольно счастливым. А потому предлагаем фанатам не драматизировать, а порадоваться за то, что у Брюса есть кому о нем позаботиться!