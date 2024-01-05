Бритни Спирс обратилась к поклонникам с важным заявлением: „Я никогда не вернусь!“
От Бритни Спирс поклонники ожидают уже буквально чего угодно, но только не новых хитов: последний трек певица выпустила летом прошедшего года и то совместно с другим популярным артистом — рэпером will.i.am. И хотя о большем фанаты поп-дивы и не мечтали, на днях по Сети поползли слухи о том, что свежий альбом на подходе, а Бритни активно ищет музыкантов и авторов для сотрудничества.
На фоне скандальной книги „Женщина во мне“, где Спирс разоблачила всех, кого только могла, такой камбэк был бы очень кстати. Однако возвращаться певица никуда не собиралась, как она сама позднее призналась в личном блоге. Более того, Бритни навсегда поставила точку в музыкальной карьере и намерена уйти в тень. „Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу, я пишу для удовольствия и пишу для других людей! За последние два года я написала более 20 песен для других людей... Я писатель-призрак, и мне правда это нравится“, — высказалась артистка в Инстаграме.
Вдобавок Бритни опровергла слухи о том, что ее мемуары вышли незаконно и без ведома самой певицы. Этот факт она отрицает и уверяет: те фэны, что прочли книгу, знают о ней достаточно и им точно не стоит верить слухам из Интернета.