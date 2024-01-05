Бритни Спирс обратилась к поклонникам с важным заявлением: „Я никогда не вернусь!“

На фоне скандальной книги „Женщина во мне“, где Спирс разоблачила всех, кого только могла, такой камбэк был бы очень кстати. Однако возвращаться певица никуда не собиралась, как она сама позднее призналась в личном блоге. Более того, Бритни навсегда поставила точку в музыкальной карьере и намерена уйти в тень. „Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу, я пишу для удовольствия и пишу для других людей! За последние два года я написала более 20 песен для других людей... Я писатель-призрак, и мне правда это нравится“, — высказалась артистка в Инстаграме.