Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца

По её словам, отец исполнителя Шот Меладзе находится в реанимационном отделении одной из клиник Подмосковья. Причиной ухудшения состояния стал коронавирус. При этом сам Валерий Меладзе сразу прилетел к отцу с гастролей, когда узнал о болезни.