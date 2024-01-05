05.01.2024, 10:03
Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца
ФОТО: | Delfi Meedia
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что певец Валерий Меладзе отменил все ближайшие выступления из-за тяжёлого состояния своего отца. Об этом Собчак написала в своём Telegram-канале.
По её словам, отец исполнителя Шот Меладзе находится в реанимационном отделении одной из клиник Подмосковья. Причиной ухудшения состояния стал коронавирус. При этом сам Валерий Меладзе сразу прилетел к отцу с гастролей, когда узнал о болезни.
„Все ближайшие концерты Меладзе были отменены из-за тяжелого состояния его отца“, — рассказала Собчак.