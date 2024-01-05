Месть или плохо спели? Леру Кудрявцеву и Катю Гордон вырезали из „Песни года“

Журналисты предполагают, что проблема — в весьма посредственных вокальных данных исполнительниц. Хотя кого это сейчас волнует? Особенно при дефиците певцов и певиц после их „отмен“ за антивоенную позицию и появления на „голой вечеринке“.

Однако у Кати Гордон (она же является автором песни) своё объяснение: „Друзья, несколько изданий спросили меня, почему нашу песню „Дамы за 30“ вырезали из „Песни года“ (пресса видела, что на самом концерте мы были). Я бы промолчала, но в силу того, что некоторые сначала пытались перевалить вину на администрацию президента и наврать, что я в каких-то черных списках, а позже намекнуть, что я тоже была на „голой вечеринке“… поясню. То, что наш номер вырезали — личная цензура г-на Добродеева“.

Олег Добродеев является генеральным директором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Катя заявила, что за пять лет сделала как юрист много рейтинговых программ, вышедших в прайм-тайм на „России-1“. По словам адвоката, ее проблемы с этим каналом начались, когда она стала защищать Марину, бывшую жену бизнесмена Артема Чайки.

„Ко мне неожиданно возрос интерес канала, и меня буквально преследовали с камерой у судов, делая заказные сюжеты в программе „Честный детектив“ на тему того, что я буквально обманываю бабушек, — заверила Гордон. — Так я узнала, что канал „Россия-1“ и „заказной сюжет“ — это норма. Сейчас личная неприязнь господина Добродеева ко мне обострилась, по моему мнению, в связи с палестинским вопросом“.

Гордон рассказала, что несколько лет назад приняла решение не сниматься в телешоу как участник, поскольку посчитала несколько выпусков бесчестными и опасными с юридической точки зрения для ее героев. „Что касается г-на Добродеева, то власть и любовь к цензуре в руках больших руководителей может превращаться в подобные мелкие пакости, которые на меня вообще никак не влияют, — написала Катя в личном блоге. — Г-н Добродеев, желаю вам в новом году больших поступков, а не барских причуд“.