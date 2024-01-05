Президент на киноэкране! Фильм про Тоомаса Хендрика Ильвеса приняли бурными аплодисментами

После просмотра фильма в кулуарах даже прозвучала идея, что после окончания срока Алара Кариса на посту президента, Ильвес мог бы попробовать снова занять это пост. В большой мере благодаря мастерству документалиста Яана Тоотса, который во время нахождения Ильвеса на посту президента снимал его без цензуры и продолжал снимать даже тогда, когда президент просил этого не делать. Таким образом получился тонкий портрет президента как человека.

Близкий друг Тоомаса Хендрика Ильвеса, предприниматель и путешественник Тийт Пруули после просмотра фильма написал в соцсетях, что это интересный и запоминающийся фильм для просмотра как дома, так и вне его - „как на диванах в Каркси-Нуйа, так и на Каннском кинофестивале“.

Автор фильма Яан Тоотсен подчеркивает, что в кинотеатре Sõprus прошел неофиицальный предварительный просмотр фильма. „Фильм нуждается в доработке и будет готов через несколько месяцев. Тогда пройдет настоящая премьера для более широкой публики“, - пояснил режиссер.