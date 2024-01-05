05.01.2024, 16:00
Настя Ивлеева уехала из России — возможно, навсегда(24)
ФОТО: Youtube
Блогерша Анастасия Ивлеева решила на время уехать в Дубай после скандала с „голой“ вечеринкой. Об этом сообщает Telegram-канал „Небожена“. Но мы помним, что „на время“ уезжал и Моргенштерн, который с тех пор не возвращался.
По данным издания, телеведущая планирует вернуться в Россию через несколько месяцев — когда хейт начнет угасать.
При этом другие издания утверждают, что Ивлеева уехала ещё дальше — в США. А третьи уверают, что она в Турции и обещает вернуться совсем скоро.
Недавно Telegram-канал „Светские хроники“ заявлял, что у Ивлеевой могла начаться анорексия на фоне общественного давления. Источник издания подчеркивал, что сейчас экс-ведущая „Орла и решки“ весит меньше 45 кг.