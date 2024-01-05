Настя Ивлеева уехала из России — возможно, навсегда

Блогерша Анастасия Ивлеева решила на время уехать в Дубай после скандала с „голой“ вечеринкой. Об этом сообщает Telegram-канал „Небожена“. Но мы помним, что „на время“ уезжал и Моргенштерн, который с тех пор не возвращался.