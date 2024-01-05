Шоубиз
05.01.2024, 16:00

Настя Ивлеева уехала из России — возможно, навсегда

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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева
ФОТО: Youtube

Блогерша Анастасия Ивлеева решила на время уехать в Дубай после скандала с „голой“ вечеринкой. Об этом сообщает Telegram-канал „Небожена“. Но мы помним, что „на время“ уезжал и Моргенштерн, который с тех пор не возвращался.

По данным издания, телеведущая планирует вернуться в Россию через несколько месяцев — когда хейт начнет угасать.

При этом другие издания утверждают, что Ивлеева уехала ещё дальше — в США. А третьи уверают, что она в Турции и обещает вернуться совсем скоро.

Недавно Telegram-канал „Светские хроники“ заявлял, что у Ивлеевой могла начаться анорексия на фоне общественного давления. Источник издания подчеркивал, что сейчас экс-ведущая „Орла и решки“ весит меньше 45 кг.

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