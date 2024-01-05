Кино
05.01.2024, 15:00

Умер актер „Семнадцати мгновений весны“ и „Ликвидации“ Константин Желдин

 (1)
Константин Желдин
Константин Желдин
ФОТО: Youtube

На 91-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. До последних своих дней он оставался верен профессии и выходил на театральную сцену, — пишет „ЭГ“.

Смерть Константина Борисовича подтвердили в ГИТИСе. С соответствующим заявлением выступил ректор института Григорий Заславский. Он отметил, что для мира искусства это огромная потеря.

„Я об этом узнал из театра „Около“, где он работал в последние годы… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке“, — рассказал Заславский.

Широкому зрителю Константин Борисович знаком по ролям второго плана в многосерийных картинах „Семнадцать мгновений весны“ и „Ликвидация“, фильме „Брат 2“, сериале „Исаев“ и других проектах.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии