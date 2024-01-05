Умер актер „Семнадцати мгновений весны“ и „Ликвидации“ Константин Желдин

Смерть Константина Борисовича подтвердили в ГИТИСе. С соответствующим заявлением выступил ректор института Григорий Заславский. Он отметил, что для мира искусства это огромная потеря.

„Я об этом узнал из театра „Около“, где он работал в последние годы… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке“, — рассказал Заславский.