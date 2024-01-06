После „голой вечеринки“ Собчак недосчиталась 150 тысяч евро

„...Но деньги — не главное. Важны уроки которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но Важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших“, — рассуждает Ксения.

Собчак также опубликовала ссылку на Telegram-канал „В карбюраторе конденсат“, который опубликовал материал о материальных потерях других участников „голой вечеринки“. Так, Филипп Киркоров из-за отмены новогодних мероприятий недополучил 50 миллионов рублей (500 тыс. евро), а также были отменены два крупных концерта, которые должны были принести ему ещё около 200 тысяч.

Сама организатор скандального мероприятия Настя Ивлеева также не смогла принять участие в корпоративах, что должно было принести ей около 250 тыс. евро.

Певица Лолита Милявская сообщила о большом количестве отмененных выступлений, возможно, это касается запланированного концертного тура по России в начале 2024 года. Она также была исключена из списка исполнителей на частных мероприятиях. По данным источников Telegram-канала, Лолита также недополучила сумму, сравнимую с „потерями“ коллег.