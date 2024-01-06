В авиакатастрофе погиб голливудский актер, игравший в „Индиане Джонсе“

Самолет рухнул в океан через несколько мгновений после взлета с острова Сент-Винсент и Гренадины. Кристиану Оливеру был 51 год, его дочерям — 10 и 12 лет. Погиб также пилот (он же владелец) самолёта Роберт Сакс.

За два дня до своей кончины звезда выложил фотографию на пляже в тропической местности с комментарием: „Пусть царит любовь. Желаю вам всего наилучшего в 2024 году“.

Оливер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США, он известен ролями в фильмах „Хороший немец“ (The Good German), „Спиди-гонщик“ и „Валькирия“. Кроме этого, он недавно принял участие в съемках последней части франшизы „Индиана Джонс“.