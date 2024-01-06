Умерла 100-летняя звезда „Мэри Поппинс“

По словам Клема, сыгравшая в „Мэри Поппинс“ маму главных героев Уинифред Бэнкс актриса умерла по естественным причинам.

Глинис Джонс для съемок в „Мэри Поппинс“ выбрал сам основатель студии Уолт Дисней. До этой роли она снималась в двух проектах Disney и получила номинацию на „Оскар“ за лучшую женскую роль второго плана за работу в вестерне „На закате дня“.

Джонс также получила театральную премию „Тони“ в 1973 году в номинации „Лучшая актриса мюзикла“ за главную роль в постановке „Маленькая ночная музыка“ на музыку и слова Стивена Сондхейма.

В 1998 году Глинис Джонс была провозглашена легендой Disney и была старейшей из живых легенд студии до дня своей смерти.

Джонс была замужем четыре раза, у нее был один сын — покойный актер Гарет Форвуд.