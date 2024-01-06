В создании имиджа Гоше Куценко помогли дохлые птицы

Так выглядел Гоша Куценко в 1992 году: в фильме „Мумия из чемодана“ он не просто сыграл с непривычной сейчас причёской, но ещё и в титрах был указан как Юрий.

Решение сбрить все волосы пришло к актеру спонтанно в 90-х.

Тогда Куценко вместе с Марией Порошиной вернулся из Италии, где проходили съемки фильма „Под знаком Скорпиона“. Во время поездки влюбленные поссорились. Чтобы загладить вину, артист пригласил Марию на прогулку в парк имени Горького. В тот день они катались на катамаранах и немного выпили.

Чтобы очаровать Порошину, Куценко устроил заплыв в ближайшем пруду. „Я нырнул, вижу — рядом плавают дохлая утка и голубь. Я посмотрел на это, поехал домой и побрился“, — вспомнил Гоша. Причиной такого решения оказалась брезгливость. Куценко попросту побоялся подцепить заразу в грязной воде. „Я понял, что не отмою свои волосы. Когда плавал, увидел там кладбище этих животных. Там ад был, зоопарк“, — рассказал артист.

Куценко признался, что в тот день он побрил волосы не только на голове, но и на груди. Смена образа пошла актеру на пользу. Он стал выглядеть брутальнее, а его карьера пошла в гору.

Актер отметил, что чуть позже его примеру последовали Федор Бондарчук и Максим Суханов. Сам же Куценко решил не менять имидж. По словам звезды, ему сразу понравился обновленный образ. К тому же это оказалось очень удобно.

Брак же Марии Порошиной и Гоши Куценко в итоге просуществовал пять лет. Спустя годы актер признавался, что жалел о том, что сам же разрушил этот союз. Основной причиной развода стали измены со стороны Куценко. Мария ушла от него всего через несколько месяцев после рождения дочери Полины.