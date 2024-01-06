Рэпер Vacio, арестованный за участие в „почти голой“ вечеринке, пропал из спецприемника, но потом нашелся — там же

Как сообщает издание Sota, музыкант должен был освободиться вечером 5 января, но так и не появился на выходе из спецприемника, где его ожидали журналисты и друзья. Телефон рэпера недоступен.

В полиции заявили, что Vacio вышел из спецприемника раньше намеченного срока, а его телефон разрядился. Однако он до сих пор не вышел на связь.

Чуть позднее выяснилось, что полицейские банально сказали неправду. На самом деле на выходе из спецприемника его вновь задержали и доставили в отделение полиции, пишут телеграм-каналы „Осторожно, новости“ и „База“. Там ему внось предъявили обвинение в мелком хулиганстве.