Рэпер Vacio, арестованный за участие в „почти голой“ вечеринке, пропал из спецприемника, но потом нашелся — там же(4)
Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), отбывший административный арест за участие в „почти голой“ вечеринке Насти Ивлеевой, пропал из спецприемника № 1 в Москве.
Как сообщает издание Sota, музыкант должен был освободиться вечером 5 января, но так и не появился на выходе из спецприемника, где его ожидали журналисты и друзья. Телефон рэпера недоступен.
В полиции заявили, что Vacio вышел из спецприемника раньше намеченного срока, а его телефон разрядился. Однако он до сих пор не вышел на связь.
Чуть позднее выяснилось, что полицейские банально сказали неправду. На самом деле на выходе из спецприемника его вновь задержали и доставили в отделение полиции, пишут телеграм-каналы „Осторожно, новости“ и „База“. Там ему внось предъявили обвинение в мелком хулиганстве.