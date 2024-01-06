Евровидение все ближе: объявлен полуфинал Eesti Laul! 5MIINUST x Puuluup откроют двери

Зрелищный полуфинальный концерт в спортивном зале Тартуского университета преподнесет сюрпризы как на сцене, так и по телевизору. Помимо полуфиналистов, в культурной столице выступят финалисты этого года, а новые музыкальные впечатления принесут на сцену гости конкурса. Перед полуфиналами также пройдет автограф-сессия.

1. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

2. INGA „No Dog On a Leash“

3. Ollie „My Friend“

4. YONNA „I Don’t Know About You“

5. Peter Põder „Korra veel“

6. Cartoon, Ewert Sundja „Oblivion“

7. Traffic „Wunderbar“

8. Ingmar „Dreaming“

9. Anet Vaikmaa „Serotoniin“

10. Laura „Here’s Where I Draw the Line“

11. Sofia Rubina „Be Good“

12. Antsud „Vetevaim“

13. Silver Jusilo „Lately“

14. Cecilia „FOMO“

15. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“

В полуфинал выйдут пять участников. В финале конкурса к ним присоединятся Brother Apollo, Carlos Ukareda, Daniel Levi, Nele-Liis Vaiksoo и Uudo Sepp, которые уже вышли в финал, и Sarah Murray.

Полуфинал Eesti Laul 2024 состоится 20 января в спортивном зале Тартуского университета. Прямая трансляция ERR на ETV начнется в 18.45 и будет сопровождаться приемом на розовой дорожке. Прямая трансляция полуфинала начнется в 19.15 по центральноевропейскому времени. Автограф-сессия с артистами пройдет в спортивном зале Тартуского университета с 18.00 до 18.30.

Финал состоится 17 февраля в таллиннском ледовом зале Tondiraba.