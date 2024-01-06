На Успенскую подадут в суд из-за песни с новогоднего „огонька“

По словам Лапиной, она не давала Успенской разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке.

„Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору“, — пожаловалась сонграйтер, добавив, что ее юрист в ближайшее время направит артистке и каналу претензию за нарушение авторских прав.

Лапина уточнила, что Успенская якобы поет песню на всех концертах, однако автор не получает за это никаких отчислений.

„Мне сказали, что на этот раз в эфире канала хоть указали автора композиции, то есть меня. Что касается Успенской, то у нее нет авторских прав на „По полюшку“, поэтому эту песню в последнее время исполняют другие артисты, которые платят за это“, — сказала Лапина, пояснив, что имеет в виду „Дуэт Римские“ и певца Акмаля.

Автор песен и музыки уже грозила Успенской судом в 2021 году. Лапина объяснила, что давно знакома с Успенской и передала ей песню, чтобы та посвятила ее своей дочери Тане.

Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно.