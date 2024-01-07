Яна Чурикова рассорилась с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения

Чурикова рассказала, что как они поссорились с Филиппом два года назад, так „с тех пор ничего не изменилось“. Правда, если сперва реакция Киркорова вызвала у Яны недоумение, то теперь телеведущая относится к ситуации с юмором и объясняет конфликт их общей любовью к „Евровидению“. „Еврофаны могут поссориться из-за этого. Это не про моральную поддержку, это про разницу во мнениях относительно участника на „Евровидении“. Это сложно понять человеку, который не еврофан. Иногда у нас по поводу участников могут быть такие баталии на ровном месте“, — сообщила Яна в YouTube-шоу „Макарена“.
Тогда поводом для размолвки между друзьями послужила песня французской исполнительницы Барбары Прави „Voilà“. Певица оказалась на втором месте в финальном рейтинге, но от российского жюри получила ноль баллов. Один из членов жюри Леонид Руденко позднее рассказал, что в песне не было ничего нового: исполнена на манер Эдит Пиаф и напоминает клише.
Чурикова поставила под сомнение решение российского жюри. По мнению Яны, те зря раскритиковали французскую исполнительницу. Киркоров придерживался другой позиции и слова Чуриковой воспринял слишком лично. Поп-короля настолько задело мнение ведущей, что он… обиделся.
Киркоров за судейским столом не сидел, но фигуры звезды связывали с судейским решением. В финал „Евровидения-2021“ вышла Наталья Гордиенко, которую продюсировал Филипп. Протеже Филиппа из Молдавии российское жюри отдало 12 баллов. К победе, правда, эти очки Гордиенко пробиться не помогли. Певица не вошла даже в десятку, заняв 13–ю строчку.
Российские зрители, к слову, разошлись во взглядах с профессиональным жюри. Жители страны поставили представительнице Франции шесть баллов, а Гордиенко отдали всего три.