Яна Чурикова рассорилась с Филиппом Киркоровым из-за Евровидения

Чурикова рассказала, что как они поссорились с Филиппом два года назад, так „с тех пор ничего не изменилось“. Правда, если сперва реакция Киркорова вызвала у Яны недоумение, то теперь телеведущая относится к ситуации с юмором и объясняет конфликт их общей любовью к „Евровидению“. „Еврофаны могут поссориться из-за этого. Это не про моральную поддержку, это про разницу во мнениях относительно участника на „Евровидении“. Это сложно понять человеку, который не еврофан. Иногда у нас по поводу участников могут быть такие баталии на ровном месте“, — сообщила Яна в YouTube-шоу „Макарена“.