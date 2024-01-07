„Это недопустимо“: Александра Бортич ответила оскорбившему ее Никите Кологривому

29-летняя актриса отметила, что в последнее время волна ненависти в ее адрес увеличилась. В числе критикующих Сашу оказались не только зрители, но коллеги. Бортич призналась, что она совсем не гордится отсутствием актерского образования.

„Да, у меня нет профобразования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю, но я никогда и не называла себя гениальной актрисой. Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано“, — написала Саша.

Саша отметила, что за некоторые роли ей стыдно и самой, но она воспринимает их как ценный опыт.„Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. Актерская профессия невероятно зависима, и как актер будет выглядеть на экране — зависит от работы огромного количества людей, на которых актер повлиять не в силах. Это опыт. И благодаря ему сегодня, например, я гораздо избирательные, чем даже несколько лет назад“, — высказалась звезда „Фишера“.

Бортич пристыдила и коллег, которые публично давали оценку ее актерским способностям. Напомним, что несколько дней назад звезда „Слова пацана“ Никита Кологривый упомянул Сашу как пример непрофессионала в кино. По его мнению, звезда пробилась в индустрию благодаря своей внешности. „Я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к непонравившимся проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно“, — отметила блондинка.

Звезда посчитала нужным ответить и на слухи о том, что некоторые роли она получила за счет личных отношений или за деньги. „Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату, или, прости Господи, через постель. А если уж так хочется приплести мои отношения к моей карьере — для начала сопоставьте даты“, — возмутилась Бортич.