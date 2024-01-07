Шоубиз
07.01.2024, 14:45

Вдова юмориста Александра Пономаренко даже после получения завещания по уши в долгах

 
Братья Пономаренко
Братья Пономаренко
ФОТО: Youtube

Вдова комика Александра Пономаренко призналась, что до сих пор расплачивается с долгами супруга, — пишет Gazeta. Не помогло даже завещание юмориста.

По словам Пономаренко, она уже погасила основные кредиты, однако все равно находится в долгах. Из-за нехватки денег семья вынуждена продавать различные вещи и недвижимость. Женщина планирует выставить на продажу квартиру, в которой проживает с двумя детьми.

„Осталась только эта квартира, где мы сейчас живем. Теперь нужно уменьшить жилплощадь – продать ее и купить поменьше, а оставшиеся деньги отдать. Из родных со мной рядом только дети, они меня поддерживают, но сами нуждаются в помощи. На мне садик, секции, ипотека“, — рассказала вдова артиста.

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