У певца Майкла Болтона удалили опухоль мозга

Болтон узнал о новообразовании, которое требовало срочного хирургического вмешательства, в конце 2023 года. Артист рассказал, что прошел операцию по удалению опухоли. Он поблагодарил врачей за профессионализм. На данный момент он восстанавливается дома среди семьи, окружившей его любовью и заботой.

„Я взял перерыв на несколько месяцев, чтобы восстановиться. Это значит, что я временно приостанавливаю гастроли. Для меня всегда очень сложно переносить шоу или разочаровывать фанатов, однако я работаю над тем, чтобы ускорить свое выздоровление и вернуться поскорее к выступлениям“, — заявил певец.

Болтон занимается музыкой с 15 лет. В 1975-м он записал свой первый альбом „Michael Bolotin“ (Болотин — его настоящая фамилия: его родители родом из Черниговской губернии). В 1990-м он удостоился премии „Грэмми“ за песню „How Am I Supposed to Live Without You“. В 1992-м он снова получил награду за композицию „When a Man Loves a Woman“.