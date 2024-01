У певца Майкла Болтона удалили опухоль мозга

Болтон занимается музыкой с 15 лет. В 1975-м он записал свой первый альбом „Michael Bolotin“ (Болотин — его настоящая фамилия: его родители родом из Черниговской губернии). В 1990-м он удостоился премии „Грэмми“ за песню „How Am I Supposed to Live Without You“. В 1992-м он снова получил награду за композицию „When a Man Loves a Woman“.