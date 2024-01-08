Балерина Волочкова попросила поклонников, желающих с ней сфотографироваться, похудеть

Балерина заявила, что те, кто хочет с ней совместное фото, должны соответствовать ее стандартам. К посту балерина прикрепила снимок своих стройных ног.

„Все те, кто присоединяется ко мне на фото... Послушайте, мои золотые, придайте своим телам идеальное соответствие, которое могло бы отвечать стандартам Анастасии Волочковой. Или иначе не фотографируйтесь со мной“, - с раздражением обратилась балерина к поклонникам, заявив, что в противном случае фотографироваться с ней не имеет смысла.