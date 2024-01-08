ФОТО | „Русалочка“ Холли Бейли стала мамой

„Несмотря на то что прошло всего несколько дней в новом году, величайшее, что мог сделать для меня 2023 год, — это подарить мне сына. Добро пожаловать в мир, мой Хейло. Мир отчаянно хочет узнать тебя“, — подписала она фото с ручкой малыша.

Отметим, что Хейло — это произношение имени и не несёт в себе никакой отрицательно коннотации и ничего приветственного: „хей“ и „хай“ тут не при чём. Актриса и её бойфренд, рэпер DDG (Дэррил Грэнберри-младший), с которым она встречается чуть больше года, назвали малыша Halo, т.е. Гало — аура, нимб, ореол (например, вокруг солнца).