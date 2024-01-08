„Пережить 10 января“: Костомаров боится даты, когда оказался между жизнью и смертью

10 января будет ровно год, как Роман Костомаров попал в больницу с запущенной простудой. Ситуация развивалась так стремительно, что уже через несколько часов Олимпийского чемпиона подключили к системе ИВЛ, а затем была кома, гангрена, череда ампутаций. До лета вся страна следила с замиранием сердца за его состоянием, а родные и близкие проводили под дверьми палаты круглые сутки.

Врачи Коммунарки сделали невозможное — фигурист смог победить тяжелую болезнь и вернуться к жизни. В прямом смысле этого слова: он лишился ног и кистей рук и буквально учился существовать заново. Глядя на то, как спортсмен катается на коньках сейчас, с трудом верится, что такое возможно. В 2024 году ему предстоит новая операция на руке, чтобы можно было носить бионический протез. Эта операция будет не первой в череде других по протезированию, так что Роман знает, чего ждать. Куда больше его страшит приближающееся 10 января — дата, когда он оказался между жизнью и смертью. Планы на 2024 год у него такие:

„Пережить 10 января. Чтобы в новом году все были здоровы, а остальное — мелочи“, — заключает он.

Фигурист не скрывает, что страшится роковой даты, после которой его жизнь полностью изменилась.

„Когда ложишься спать и отстегиваешь все свои прибамбасы, тогда ты видишь, что с тобой произошло. И как все ужасно. Наедине с собой в этом состоянии можно впасть в депрессию. Хочется заснуть, чтобы когда проснулся, все это оказалось сном“, — делится он сокровенным с журналистами.

Друзья и близкие поддерживают Костомарова, многие из них считают себя частично виноватыми в том, что не отправили близкого человека к врачам как можно раньше.

„В тот день ничто не предвещало беды. Рома чувствовал себя нормально. Два раза закашлялся и все. Если бы Рома знал, что потом будут такие последствия, он бы в баню не пошел, не участвовал бы в спектаклях, лежал бы дома и лечился бы. Нам уже по 46 лет, мы стараемся внимательно относиться к своему здоровью“, — говорил Максим Ставиский, друг Костомарова.