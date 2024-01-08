Мэр Киева Виталий Кличко стал владельцем роскошного дома в Германии стоимостью 5,5 млн евро
Мэр Киева Виталий Кличко купил особняк в Германии площадью 759 кв.м. Его стоимость – 227 млн гривен(5 460 768евро) Об этом написала „Страна.ua“
Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом за четверть миллиарда гривен в Германии.
Это следует из декларации чиновника.
Так, 20 декабря столичный градоначальник в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC получил особняк в Гамбурге. Дом оценивается в 227 миллионов гривен. Его площадь составляет 750 квадратных метров. Указанная фирма принадлежала второму брату Кличко - Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.
Отметим, что в Гамбурге Виталий Кличко уже имел один особняк ещё до того, как стал мэром. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После российского вторжения в Украину экс-супруга Кличко Наталья Егорова заявила немецким журналистами, что принимает в этом доме украинских беженцев.