Мэр Киева Виталий Кличко стал владельцем роскошного дома в Германии стоимостью 5,5 млн евро

Так, 20 декабря столичный градоначальник в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC получил особняк в Гамбурге. Дом оценивается в 227 миллионов гривен. Его площадь составляет 750 квадратных метров. Указанная фирма принадлежала второму брату Кличко - Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.

Отметим, что в Гамбурге Виталий Кличко уже имел один особняк ещё до того, как стал мэром. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После российского вторжения в Украину экс-супруга Кличко Наталья Егорова заявила немецким журналистами, что принимает в этом доме украинских беженцев.