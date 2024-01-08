Отпуск эстонской светской львицы превратился в кошмар: я билась в конвульсиях на полу туалета

Хунт, которая встретила Новый год на Бали, а сейчас находится в Австралии, опубликовала еще один пост под названием „Как мое путешествие превратилось из рая в ад на земле“, в котором Бригитте описала то, что с ней произошло, и напомнила всем, что туристическая страховка является обязательной во время путешествия.

У Бригитте была туристическая страховка на Бали, но когда она приехала в Австралию, она уже не действовала.

„Я думала, что все кончено, и я останусь здесь. Я больше не могла отвечать на звонки, не могла встать, лежала на полу туалета в конвульсиях“, - написал Хунт в своем блоге, что также частично можно увидеть в ее историях в Instagram

„Поскольку я не обращалась в отделение неотложной помощи, я не могу диагностировать, был ли у меня вирус или пищевое отравление“, - начала Хунт платную часть своего блога.

Хунт, которая ела на обед морепродукты, в том числе сырую рыбу, рассказала, что все началось в пятницу вечером, когда она почувствовала усталость и недомогание. „Я лежала на полу в туалете. Я больше не могла отвечать на звонки, не могла встать. Мое тело просто лежало на полу. В какой-то момент я практически потеряла способность к любому контакту“, - написал Хунт, добавив, что за ночь ее рвало десятки раз.

Хунт сообщила в социальных сетях, что сейчас ей гораздо лучше и она идет на поправку.

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