Отпуск эстонской светской львицы превратился в кошмар: я билась в конвульсиях на полу туалета(6)
Бригитте Сюзанна Хунт недавно вырвалась из заснеженной Эстонии, чтобы провести приятный отпуск. То, что начиналось как расслабляющая поездка, вскоре обернулось для Хунт кошмаром.
Хунт, которая встретила Новый год на Бали, а сейчас находится в Австралии, опубликовала еще один пост под названием „Как мое путешествие превратилось из рая в ад на земле“, в котором Бригитте описала то, что с ней произошло, и напомнила всем, что туристическая страховка является обязательной во время путешествия.
У Бригитте была туристическая страховка на Бали, но когда она приехала в Австралию, она уже не действовала.
„Я думала, что все кончено, и я останусь здесь. Я больше не могла отвечать на звонки, не могла встать, лежала на полу туалета в конвульсиях“, - написал Хунт в своем блоге, что также частично можно увидеть в ее историях в Instagram
„Поскольку я не обращалась в отделение неотложной помощи, я не могу диагностировать, был ли у меня вирус или пищевое отравление“, - начала Хунт платную часть своего блога.
Хунт, которая ела на обед морепродукты, в том числе сырую рыбу, рассказала, что все началось в пятницу вечером, когда она почувствовала усталость и недомогание. „Я лежала на полу в туалете. Я больше не могла отвечать на звонки, не могла встать. Мое тело просто лежало на полу. В какой-то момент я практически потеряла способность к любому контакту“, - написал Хунт, добавив, что за ночь ее рвало десятки раз.
Хунт сообщила в социальных сетях, что сейчас ей гораздо лучше и она идет на поправку.
Читай публикацию ЗДЕСЬ!